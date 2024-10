Der Weg ist frei für den „Solarpark Strauppen“

Bei drei Gegenstimmen wurde am Dienstag ein erster größerer „Vorhabenbezogener Bebauungsplan“ für Freiflächen-Photovoltaik in der Lechstadt auf den Weg gebracht. Es ging um ein 14,67 Hektar großes Gelände westlich von Strauppen, unterhalb des sogenannten Schlossberges. Die Fläche umfasst neben dem Standort für die Paneele auch die Eingrünung samt gesetzlich vorgeschriebener Ausgleichsfläche. Die Stadt hatte dafür bereits einen Vorvertrag mit dem potentiellen Betreiber des Solarparks abgeschlossen, so Bürgermeister Karl Rehm. Man habe sich in der Vereinbarung bereit erklärt, ein Bauleitplanverfahren einzuleiten.

