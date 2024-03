Rain

vor 31 Min.

Solarpark Wallerdorf/Wächtering scheitert

Plus Das Projekt würde die Landschaft erdrücken, findet die Mehrheit des Stadtrats Rain. Doch an der gesetzlichen Pflicht zur Energiewende will niemand rütteln. Es gibt denkbare Flächen.

Von Adalbert Riehl

Nachdem er Richtlinien für ein geordnetes Vorgehen bei der Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen erlassen hatte, ging der Stadtrat Rain nun in drei Fällen ins Konkrete. Für maximal eineinhalb Prozent des Stadtgebietes, sprich 115 Hektar, hatte die Stadtrats-Mehrheit die Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen in Aussicht gestellt.

Allein 61,5 Hektar davon sollten nach dem am 7. März 2024 modifizierten Antrag der Anumar GmbH in den Gemarkungen Wallerdorf und Wächtering mit Solarpaneelen bestückt werden. Doch daraus wird nichts. Nur acht Hände der Stadträte gingen für den Antrag hoch. Bürgermeister Karl Rehm und elf Räte stimmten dagegen. Konträr verliefen Diskussion und Abstimmungen aller Teilpunkte auf der „PV-Agenda“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen