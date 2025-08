Spieleabende im Landkreis oder Italien: Wo die Menschen Urlaub machen

Die Sommerferien haben begonnen, auch wenn das Wetter zwischen Regen und Sonnenschein schwankt, freuen sich Kinder, Eltern und Großeltern in der Region auf die freie Zeit. Das einzige, was den Spaß verderben kann, ist Regenwetter im August. Während einige weiterhin arbeiten müssen, haben sich andere gleich mehrere Wochen Urlaub genommen, um Zeit mit der Familie zu verbringen.

Trotz des wechselhaften Wetters genießt Ute Drzymalla in Donauwörth ihr Eis und erzählt lächelnd von ihren Plänen: „Ich werde im August für eine Woche in den Norden fahren. In Bremerhaven gibt es einen großen Sale, bei dem ich gerne etwas einkaufen möchte.“ Den Rest des Sommers möchte sie mit ihren Enkelkindern im Landkreis verbringen: „Wenn es genau so weiterregnet wird es wie im Winter Spieleabende geben.“

Icon vergrößern Silvia Krieg mit Tochter Kiara Neco-Krieg in der Reichsstraße beim Eis essen. Foto: Zümra Ayse Nevruz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Silvia Krieg mit Tochter Kiara Neco-Krieg in der Reichsstraße beim Eis essen. Foto: Zümra Ayse Nevruz

Silvia Krieg und ihre Tochter Kiara fahren bald für drei Wochen zum Camping nach Cavallino in Italien. Die beiden machen sich allerdings ein wenig Sorgen um das Wetter: „Es wäre schon blöd, wenn ein richtiges Gewitter kommt und alles wegfegt“, sagt Silvia. Mit dabei sind auch ihre beiden Hunde. Die Reise startet nachts: „Da ist meistens wenig los und das Kind und die Hunde schlafen ein.“ Die Vorfreude ist groß: „Wir sind Sommerkinder, wir wollen halt auch Sommer.“

Icon vergrößern Mirabela Diana Fardean und ihre Kinder freuen sich auf den Urlaub in Bulgarien. Foto: Zümra Ayse Nevruz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mirabela Diana Fardean und ihre Kinder freuen sich auf den Urlaub in Bulgarien. Foto: Zümra Ayse Nevruz

Auch Mirabela Diana Fardean nutzt die Ferienzeit und ist mit ihrer Familie auf Reisen - Ziele sind Rumänien und zum ersten mal auch Bulgarien. Dort möchte die Familie eine entspannte Woche am Strand verbringen. „Und wir werden dort zum ersten Mal das bulgarische Essen probieren“, ergänzt Fardean. Nicht alle haben frei: Christine Schnabel vom Restaurant und Hotel Goldener Hirsch in Donauwörth erklärt: „Drei Hochzeiten stehen an, für uns gibt es Urlaub erst im Oktober.“

Icon vergrößern Hertmut, Christine und Tochter Theresa Armbruster kommen aus Hessen und verbringen Zeit in Donauwörth. Foto: Zümra Ayse Nevruz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hertmut, Christine und Tochter Theresa Armbruster kommen aus Hessen und verbringen Zeit in Donauwörth. Foto: Zümra Ayse Nevruz

Theresa Armbruster aus Hessen genießt ein Eis mit ihren Eltern Hartmut und Christine in Donauwörth. Sie hat hier ihre Ausbildung beim Steinmetz abgeschlossen und wird bald ihr Studium in den USA beginnen. Dank eines Stipendiums im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) wird sie ein halbes Jahr dort verbringen. Ihre Eltern bleiben zu Hause und kümmern sich um den Garten. „Ich werde wahrscheinlich Obst aus dem Garten ernten und einmachen“, sagt Christine Armbruster.