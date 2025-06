Spatenstich für die Kindertagesstätte Marxheim

Vor 14 Monaten hat der Gemeinderat einstimmig den Plan gebilligt, um die baurechtliche Genehmigung und den staatlichen Förderbescheid zu bekommen. Mit einem ehrgeizigen Zeitplan will die Gemeinde bereits im September nächsten Jahres die Erweiterung der Kindertagesstätte seiner Bestimmung übergeben. Am Montag war offizieller Baubeginn auf der Heinrichshöhe. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Schule sowie der 1985 errichteten und 2015 erweiterten Kindertagesstätte entsteht das neue Objekt mit zwei Bautrakten. Ausgelegt ist es für sechs Kindergartengruppen (davon eine „Flexgruppe“) und zwei Hortgruppen. Dazu bekommt es eine gemeinsame Mensa für Schule und Kita.

