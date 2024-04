Millionenprojekt in Marxheim: So sehen die Pläne für die neue Kita aus

Plus Für die Kleinsten wird neu gebaut: In der Gemeinde entsteht eine Kindertagesstätte mit Hort und Mittagsbetreuung. Der Bürgermeister hofft auf Zuschüsse.

Eine große Zukunftsinvestition für die Kinderbildung und -betreuung hat der Gemeinderat Marxheim einstimmig auf den Weg gebracht. Bei geschätzten Bruttokosten von knapp 8,6 Millionen Euro soll auf der Heinrichshöhe in unmittelbarer Nähe von Schule und vorhandener Kindertagesstätte ein sechsgruppiger Kindergarten mit Hort und Mittagsbetreuung errichtet werden. Bürgermeister Alois Schiegg hatte bereits bei der Bürgerversammlung die Hoffnung geäußert, dass von den tatsächlichen Kosten etwa die Hälfte als Zuschuss des Staates fließen wird.

Den von der Zimmermann und Keller Architektengesellschaft in Donauwörth erstellten Bauantrag legt die Gemeinde dem Landratsamt zur Genehmigung. Gleichzeitig beauftragte der Gemeinderat die Architekten und Geschäftsleiter Mathias Böck, den Förderantrag nach dem Finanzausgleichsgesetz zur Vorlage an die Regierung von Schwaben vorzubereiten.