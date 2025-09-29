In Buchdorf steigt die Generalprobe für die Jedermannserie

Am Tag der Deutschen Einheit, am Freitag, 3. Oktober, beginnt mit dem 34. Buchdorfer Jedermannslauf wieder die Vorbereitung auf die Herbstserie der Jedermannsläufe der LG-Donau-Ries. Der Lauf eignet sich bestens als persönlicher Leistungstest vor den gewerteten Jedermannsläufen.

Nach der Anmeldung im Eisstockschützenheim - gleich neben dem Fußballplatz in Richtung Daiting - gehen die Teilnehmenden zum Startplatz im nahen gelegenen Wald. Dort erfolgt um 10 Uhr der Startschuss zu einem Wettlauf über zehn Kilometer beziehungsweise 3,3 Kilometer auf gut gewarteten Forstwegen durch ein romantisches und läuferisch etwas anspruchsvolleres Waldstück. Die Kurzstrecke ist speziell für die jungen Läuferinnen und Läufer gedacht.

Den Siegern des Buchdorfer Jedermannslaufes winken nahrhafte Preise

Den Siegern des Hauptlaufes und des Kurzstreckenlaufes winken, wie schon in den letzten Jahren, nahrhafte Preise. Die Mannschaft mit der höchsten Teilnehmerzahl erhält auch heuer wieder einen Sonderpreis. Die Startgebühr für alle Strecken beträgt 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Schüler und Jugendliche.

Die Anmeldung zum Lauf ist bis circa 25 Minuten vor dem Start möglich. Nordic Walker benötigen keine Anmeldung und können die Strecken ebenfalls nutzen, werden aber nicht gewertet. Die Teilnahme ist laut der Organisatoren an keine Vereinszugehörigkeit gekoppelt und erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. (AZ)