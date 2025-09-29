A-Klassen: Kantersiege und Sechs-Tore-Männer

Der TKSV Donauwörth (5:1-Kantersieg im Derby gegen den TSV Bäumenheim) und Wörnitzstein-Berg (diesmal spielfrei) marschieren in der A-Klasse Nord 2 punktgleich an der Tabellenspitze. Amerdingen/Hohenaltheim bleibt nach seinem 9:0-Heimerfolg gegen den SV Kaisheim dem Führungsduo auf den Fersen. In der A-Klasse Nord I überraschte die SG Huisheim/Großsortheim/Hoppingen mit einem 1:1 gegen Spitzenreiter Munzingen-Birkhausen, während die Jura Kickers 2 beim FC Nordries 0:1 unterlagen.

A-Klasse Nord 1, FC Nordries – SG Jura Kickers 2 1:0 (0:0). Die Jura Kickers II müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Im Duell der Tabellennachbarn behielt der FC Nordries mit 1:0 die Oberhand. Nach einer Stunde glückte Paulus Dietrich das „goldene Tor“. Zuschauer: 40.

A-Klassse Nord 1, SG Munzingen/Birkhausen – SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen 1:1 (0:1). Trotz klarer Favoritenrolle geriet die Heimelf bereits in der 25. Minute durch Manuel Schuster in Rückstand. Lange taten sich die Hausherren schwer. Erst in der Schlussphase erlöste Tobias Giesemann sein Team, als er einen Foulelfmeter sicher zum 1:1 verwandelte (82.). Damit bleibt Munzingen/Birkhausen zwar Tabellenführer, verpasste es aber, den Vorsprung auszubauen. Zuschauer: 120. (hepa)

Marxheims Maximilian Mayr schießt sechs Tore in einem Spiel

A-Klasse Nord 2, FC Marxheim/Gansheim - TSV Unterringingen 7:1 (3:1). Überragender Mann des Spiels war Maximilian Mayr, der gleich sechs Treffer erzielte und die Gäste fast im Alleingang zerlegte. In der 6. Minute setzte er sich energisch gegen die Verteidigung durch und traf zur Führung. Unterringens Armend Nuraj nutzte einen Abpraller zum 1:1. Wenig später legten die Hausherren nach: Nach einem feinen Steckpass von Marius Ritzer blieb Mayr eiskalt vor dem Tor (36.). Kurz vor der Pause erhöhte Niklas Haschner nach energischem Einsatz im Strafraum mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte auf 3:1 (41.). Auch nach der Halbzeitpause behielt der FCMG das Spiel klar in der Hand. Mayr erzielte die restlichen Treffer für die Gastgeber (61., 76., 84., 90. Minute), darunter das wohl schönste Tor des Tages: Ein perfekt getretener Freistoß aus dem linken Halbfeld segelte unhaltbar ins rechte Kreuzeck (5:1). Zuschauer: 75. (fcmg)

A-Klasse Nord 2, TKSV Donauwörth – TSV Bäumenheim 5:1 (2:0). Auch im Derby gegen den TSV ließen die Hausherren nichts anbrennen. Erneut warfen sie ihre Tormaschine an. Zur Halbzeit lag der TKSV durch Tore von Sinan Kaya (15.) und Fatih Özkan mit 2:0 (43.) in Front. Özkan verwandelte in der 68. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0, Mohammed Amini erhöhte auf 4:0 (76.). Kurz vor Schluss erzielte Jeremy Kole den Bäumenheimer Ehrentreffer, während Afih Özkan mit dem 5:1 in der Nachspielzeit seine gute Leistung krönte. Zuschauer: 100. (dz)

Amerdingen/Hohenaltheim demontiert den SV Kaisheim

A-Klasse Nord 2, SG Amerdingen/Hohenaltheim – SV Kaisheim 9:0 (7:0). Kräftig bedient schlichen die Kaisheimer nach einer heftigen Schlappe vom Platz. Melanie Einberger als Trainerin hatte das Amerdinger Team wieder optimal eingestellt. Die Torschützen waren Manuel Gast (6., 16., 30., 41., 44., 84. Minute), Benedikt Mühlbacher (15.), Noah Olimann (32.) und Andre Thum (52.). Herausragend bei Amerdingen/Hohenaltheim: Manuel Gast mit seinen sechs Toren. Zuschauer: 70. (dz)

A-Klasse Nord 2, TSV Bissingen – SpVgg Brachstadt/Oppertshofen 2:1 (1:0). In einer Partie gleich starker Gegner machte am Ende nur ein Tor den Unterschied aus. Die Gäste gerieten durch ein Tor von Patrick Reiter in der 8. Minute in Rückstand. Tobias Linder erzielte in der 53. Minute das 2:0. Die Partie schien gelaufen. Doch Stefan Bühringer brachte Rick Schindlers Mannschaft durch das 2:1 in der 58. Minute noch einmal heran, zum Remis reichte es aber nicht mehr. Zuschauer: 120. (dz)

A-Klasse Nord 2, BSC Unterglauheim – SG Eggelstetten/Oberndorf 2 1:2 (1:1). Die Teams agierten über weite Strecken auf Augenhöhe. Das 0:1 aus der 10. Minute (verwandelter Foulelfmeter durch Nico Hillenbrand) gab den Gästen zunächst Rückenwind. Doch Julian Rosenberg glich in der 35. Minute aus. Es dauerte bis zur 83. Minute, ehe Linus Zschocke zum 1:2 für Eggelstetten/Oberndorf traf. Zuschauer: 75.

SG Holzheim/Münster II verliert turbulentes Spiel

A-Klasse Augsburg Nord, SG Holzheim/Münster 2 – SG Lützelburg/Achsheim 3:5 (0:2). In einer ereignisreichen Partie führten die Gäste bereits mit 0:2 durch ein Tor von Florian Kamissek (5.) und einem 30 Meter-Treffer in den Winkel von Philip Weidlich(30.), als der Unparteiische in der 40. Minute auf den Punkt zeigte. Die sportlich fairen Gäste wiesen den Schiri aber auf seine Fehlentscheidung hin – und so ging es mit 0:2 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Christoph Gietl auf 1:2, und Manuel Kefer glich nur drei Minuten später per Strafstoß zum 2:2 aus. Kefer erzielte in der 60. Minute das 3:2. In der Nachspielzeit glich Philip Weidlich per Kopf zum 3:3 aus, dann erhöhte Michael Hertel aus abseitsverdächtiger Position zum 4:3. Kefer sah für anschließendes Meckern die Rote Karte. Den Schlusspunkt setzte Christoph Bichler zum 3:5. Zuschauer: 50 (svhm)