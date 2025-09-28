Athletik Nördlingen erkämpft sich ersten Sieg der Saison

Die SG Munzingen/Birkhausen entging erst in der Schlussphase ihrer ersten Niederlage der Saison und bleibt dank des Unentschiedens gegen Huisheim/Großsorheim/Hoppingen weiterhin Erster in der A-Klasse Nord 1. Mit ebenfalls 13 Punkten zog der SC Nähermemmingen-Baldingen nach, der sich gegen Minderoffingen durchsetzte. Im Tabellenkeller sendete der SC Athletik Nördlingen mit einem Erfolg über die SG Möttingen/Mönchsdeggingen II ein wichtiges Lebenszeichen. Ohne Punkte stehen dagegen weiterhin die Jura Kickers II und die SpVgg Minderoffingen da.

SG Möttingen/Mönchsdeggingen II – SC Athletik Nördlingen 2:3 (1:2). Giuseppe Porcari brachte die bis dahin punktlosen Gäste früh in Führung (12.), ehe Mathias Fuernrohr den Ausgleich für die Heimelf erzielte (22.). Doch nur wenige Minuten später stellte erneut Porcari auf 1:2 (30.). Nach dem Seitenwechsel drängte der Gastgeber auf den Ausgleich und wurde in der 66. Minute belohnt. Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Porcari verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 2:3 (73.). Zuschauer: 80. (hepa)

SC Nähermemmingen/Baldingen behält im Kirchweihduell die Oberhand

SG Munzingen/Birkhausen – SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen 1:1 (0:1). Trotz klarer Favoritenrolle geriet die Heimelf bereits in der 25. Minute durch Manuel Schuster in Rückstand. Lange taten sich die Hausherren schwer. Erst in der Schlussphase erlöste Tobias Giesemann sein Team, als er einen Foulelfmeter sicher zum 1:1 verwandelte (82.). Damit bleibt Munzingen/Birkhausen zwar Tabellenführer, verpasste es aber, den Vorsprung auszubauen. Zuschauer: 120. (hepa)

SC Nähermemmingen-Baldingen – SpVgg Minderoffingen 3:2 (1:1). In einem umkämpften Kirchweihheimspiel hatte die Heimmannschaft die besseren Chancen, die zum Teil kläglich vergeben wurden. Robin Prügel erzielte die verdiente Heimführung (14.), die Adrian Stimpfle mit dem ersten Torschuss überraschend egalisierte (27.). Nach der Pause ging die Heimelf verdient durch Bathuhan Yavuz in Führung und vergab danach mehrere Hochkaräter. Umso überraschender fiel der Ausgleich durch Maximilian Stimple (57.). Tim Angerer überwand den Gästetorwart mit einem Schuss aus 40 Metern (75.) und vergab kurz vor Schluss die Vorentscheidung durch einen verschossenen Foulelfmeter. Überschattet wurde die Partie durch die schwere Verletzung von Adrian Stimpfle mit dem Schlusspfiff. Zuschauer: 145. (scnb)

SV Grosselfingen siegt mit Hattrick von Hannes Niederhuber

SV Grosselfingen – FSV Utzwingen 3:1 (1:1). Der SVG startete druckvoll und ging nach 15 Minuten durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Hannes Niederhuber in Führung (13.). Danach übernahmen die Gäste das Kommando und kamen kurz vor der Pause durch Julian Röttinger zum Ausgleich (39.). Direkt nach dem Wechsel rettete zunächst das Aluminium, ehe der SVG zurückschlug: Niederhuber stellte nach einem Eckball auf 2:1 (72.) und entschied wenig später mit seinem dritten Treffer die Partie (75.). Trotz weiterer Chancen blieb es beim 3:1, da die Gastgeber ihre Konter nicht konsequent ausspielten und der Gästetorhüter stark parierte. Zuschauer: 70. (svg)

FC Nordries – SG Jura Kickers II 1:0 (0:0). In einem kampfbetonten Spiel erzielte Paulus Dietrich kurz nach der Pause das entscheidende Tor (60.). Der FCN vergab noch einige Chancen, um das Ergebnis höher zu stellen. Am Ende war es ein hart erkämpfter wichtiger Drei-Punkte-Sonntag für die Nordrieser. Zuschauer: 10. (fcn)