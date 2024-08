Transferkracher: Altin Maxhuni kehrt zurück zum TSV Rain

Nachdem der TSV Rain diese Woche bereits mit Levin Krasniqi seinen Sturm erweitert hat, kann der Verein nun - am letzten Tag der Transferperiode - einen weiteren Zugang vermelden. Der Neue ist kein Unbekannter: Altin Maxhuni war bereits in der Saison 2022/23 bei 30 Spielen in der Regionalliga Bayern für die Rainer aktiv und kommt nun vom FC Donaustauf. Der 22-jährige Linksfüßler verstärkt die Defensive der Tillystädter. (AZ)

Icon Vergrößern Die Neuzugänge beim TSV Rain: Altin Maxhuni (links) und Levin Krasniqi. Foto: Gerd Jung Icon Schließen Schließen Die Neuzugänge beim TSV Rain: Altin Maxhuni (links) und Levin Krasniqi. Foto: Gerd Jung