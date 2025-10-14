Interesse an Hallenmeisterschaft bislang „erschreckend gering“

Das Interesse am Fußball in der Halle geht weiter zurück. Das vermeldet Jürgen Friedrich, Kreisspielleiter Donau: „Nachdem wir Spielleiter des Kreises Donau nochmals alle Vereine angeschrieben und an die Teilnahme an der Hallenmeisterschaft erinnert haben, ist die bisherige Anzahl an teilnehmenden Mannschaften erschreckend gering.“ Somit sei eine weitere signifikante Abnahme zu den Hallenmeisterschaften zu verzeichnen. „Waren es vor zwei Jahren noch 51 Teams, letztes Jahr nur noch 39 Teams, so sind es bis dato nur 27 Mannschaften“, so Friedrich.

Durch die wenigen Meldungen könnten momentan auch keine finalen Planungen erfolgen, in welcher Form die einzelnen Landkreisturniere gespielt werden. Des Weiteren sei die Buchung der erforderlichen Hallen nicht vollumfänglich möglich, da hier aufseiten des Veranstalters umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden müssten, die dann im schlimmsten Fall hinfällig seien. Friedrich hofft nun, dass sich noch weitere Vereine für die Teilnahme an der Hallenmeisterschaft finden.

Aus dem Landkreis Donau-Ries haben sich bislang nur elf Vereine für den im Winter stattfindenden Wettbewerb angemeldet. Aus dem Landkreis Günzburg sind es zehn, aus dem Kreis Dillingen gar nur sechs Vereine. (AZ)