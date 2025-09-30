Donau-Rieser Fußballfunktionäre beteiligen sich an Integrationskongress

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat zu seiner Integrationskongress-Premiere auf den adidas-Campus nach Herzogenaurach geladen. Mehr als 120 Vertreterinnen und Vertreter bayerischer Fußballklubs diskutierten dort mit hochkarätigen Gästen über Chancen, Herausforderungen und konkrete Wege zu mehr Teilhabe. Mit dabei waren auch Kreisspielleiter Donau Jürgen Friedrich aus Bäumenheim und der BFV-Integrationsbeauftragte Sener Sahin aus Wallerstein. Sie ziehen ein positives Fazit.

Ob Impulsvorträge, Podiumsdiskussionen oder Workshops: Ziel war es, voneinander zu lernen – und die Integration im Verein aktiv und nachhaltig zu gestalten, damit aus zwei Seiten und Perspektiven eine gemeinsame und bereicherte Perspektive wird. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, adidas-CEO Bjørn Gulden und Prof. Dr. Vural Ünlü (Türkische Gemeinde in Bayern) nahmen an einer Podiumsdiskussion teil und traten auch in direkten Austausch mit den Kongressteilnehmern.

Fußballfunktionäre aus der Kreis Donau ziehen positives Fazit bei BFV-Integrationskongress

Jürgen Friedrich war mit der Bezirksvorsitzenden Sabrina Hüttmann als BFV-Vertreter des Bezirkes Schwaben eingeladen. „In meinen Augen war es sehr wichtig, dass der BFV diese Veranstaltung ins Leben gerufen hat. Dies zeigte auch die hochkarätige Teilnahme aus Sport und Politik. In den verschiedenen Workshops waren enorm viele Denkanstöße für eine gelungene Integration dabei. Ich selbst war im Workshop ‚Vielfalt‘. Hier wurden viele neue Ideen ins Spiel gebracht, sodass die Teilnehmer neue Anregungen für ihr Vereinsleben mitnehmen konnten. Quintessenz der jeweiligen Workshops war deshalb: Integration darf keine Einbahnstraße sein, sie muss von beiden Seiten gelebt werden“, so Jürgen Friedrich.

Der Kreisspielleiter habe die Veranstaltung als sehr gelungen empfunden und wolle diese neuen Erfahrungen mit in den Kreis Donau nehmen. Angedacht sei es, hier ein Konzept für Integrationslösungen zu entwickeln. Für den BFV-Integrationsbeauftragten Sener Sahin traf die Veranstaltung auch den richtigen Ton: „Die Welt und der Fußball bewegen sich. Integration heißt, aufeinander zuzugehen und sich gemeinsam zu verändern. So entstehen Chancen für Gemeinschaft, Verständnis und Stärke in der Vielfalt. Entscheidend ist nicht, woher wir kommen, sondern wohin wir gemeinsam gehen.“ (AZ)

Icon vergrößern Integrationsbeauftragter Sener Sahin (im linken Bild rechts) kam ins Gespräch mit Adidas-CEO Bjørn Gulden. Kreisspielleiter Jürgen Friedrich (im rechten Bild rechts) freute sich, DFB-Präsident Bernd Neuendorf beim Kongress zu treffen. Foto: Sahin/Friedrich Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Integrationsbeauftragter Sener Sahin (im linken Bild rechts) kam ins Gespräch mit Adidas-CEO Bjørn Gulden. Kreisspielleiter Jürgen Friedrich (im rechten Bild rechts) freute sich, DFB-Präsident Bernd Neuendorf beim Kongress zu treffen. Foto: Sahin/Friedrich