Donauwörth zurück in der Erfolgsspur: Deutlicher Sieg in Leitershofen

Mit einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung haben die Donauwörther Basketballer eine Antwort auf die beiden vergangenen Ligaspiele finden können. Gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen III setzten sie sich am Samstagabend verdient mit 83:68 durch und ziehen somit am Gegner in der Tabelle vorbei. Nach einem holprigen Start zeigte das Team besonders in der zweiten Halbzeit seine Stärken und belohnte sich mit dem dritten Saisonsieg.

Zu Beginn des Spiels hatten die Bären in der Offensive Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden. Die aggressive Pressverteidigung der Gastgeber setzte den Donauwörthern früh zu und zwang sie zu einigen Ballverlusten. Zwar erspielte sich das Team gute Würfe, doch die Chancenverwertung blieb ein wiederkehrendes Problem, das bereits in den vergangenen Spielen aufgefallen war. So ging das erste Viertel mit 15:21 aus Sicht der Donauwörther verloren.

Basketball-Bezirksoberliga: Marco Stampfer erzielt starke 31 Punkte für Donauwörth

Im zweiten Viertel legten die Bären vor allem in der Defensive spürbar zu. Mit einer konsequenten Verteidigungsleistung hielten sie die Gastgeber bei lediglich zwölf Punkten und setzten die daraus resultierenden Ballgewinne immer wieder in einfache Zähler durch Schnellangriffe um. Diese Intensität half den Donauwörthern wieder in ihren offensiven Rhythmus zu finden und das Spiel zu drehen. Zur Halbzeit führten sie damit mit 39:33.

VSC-Trainer Holger Grabow zeigte sich durchaus zufrieden mit der bisherigen Leistung seiner Mannschaft und forderte, die Intensität in der Verteidigung hochzuhalten. Im dritten Viertel knüpften die Bären nahtlos an die letzten Minuten der ersten Spielhälfte an und bauten die Führung weiter aus. Vor allem Marco Stampfer brachte die Verteidigung der Gastgeber an diesem Abend in Schwierigkeiten und steuerte als Topscorer der Partie 31 Punkte bei.

Starker Unterstützung der Donauwörther Anhänger hilft den Bären enorm

Im Schlussabschnitt schien die BG Leitershofen/Stadtbergen III durch ihre Pressverteidigung nochmal neuen Schwung zu bekommen. Einige einfach generierte Punkte ließen die Gastgeber das Momentum kurzzeitig auf ihre Seite ziehen. Doch die Donauwörther blieben fokussiert: Dreipunktewürfe von Johannes Gölkel, Leon Merkle und Joshua Korn machten schließlich den Deckel auf die Partie und sicherten den verdienten 83:68-Erfolg.

Die Donauwörther Basketballer hatten sich auch bei ihren zahlreichen Fans zu bedanken, die das Team in Leitershofen lautstark unterstützt haben. Der Fokus liegt nun auf dem Heimspiel am kommenden Samstag gegen Gersthofen, bei dem die Bären ihren zweiten Heimsieg der Saison einfahren wollen. Sprungball erfolgt zur gewohnten Zeit um 19.30 Uhr im Stauferpark. (AZ)