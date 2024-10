VSC Baskets Donauwörth geben das Spiel aus der Hand

Nach einem hart umkämpften Spiel mussten sich die Donauwörther Basketballer in der jüngsten Bezirksoberliga-Partie gegen die Green Devils Schrobenhausen knapp mit 55:58 geschlagen geben. Trotz einer soliden defensiven Leistung über den Großteil des Spiels reicht es am Ende nicht, das Spiel für sich zu entscheiden.

Zu Beginn des Spiels taten sich beide Mannschaften schwer, ihren offensiven Rhythmus zu finden. Die Donauwörther zeigten sich dabei vor allem in der Verteidigung stark und zwangen Schrobenhausen durch eine disziplinierte Zonenverteidigung sogar einige Male zum Ablauf der 24-Sekunden-Uhr. In der Offensive erspielten sich die Bären zwar einige Gelegenheiten, doch zu oft blieben die Würfe ohne Erfolg – eine zu schwache Trefferquote führte dazu, dass das erste Viertel mit einem mageren 12:12 endete.

Starke Defensive - schwache Offensive

Im zweiten Viertel ließen die Donauwörther sogar nur 8 Punkte der Gäste aus Schrobenhausen zu, wodurch man trotz ausbaufähiger Trefferquote sogar mit einer 26:20 Führung in die Halbzeit ging. Trainer Holger Grabow zeigte sich mit der defensiven Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Er betonte, dass man sich die Würfe gut herausspiele, diese aber nur noch konsequenter nutzen müsse. Mit einer weiterhin stabilen Verteidigung und einer etwas besseren Wurfquote könnten die Bären in der zweiten Hälfte davonziehen.

Dies gelang in der zweiten Spielhälfte nur bedingt. Zwar gingen die Donauwörther noch mit einer 41:33-Führung ins letzte Viertel, doch dann kippte das Spiel zugunsten der Gäste. Das lag vor allem an Felix Trübswetter, der allein im letzten Spielabschnitt 15 Punkte für die Schrobenhausener erzielte. In einer spannenden Schlussphase konnten die Bären die knappe 55:58-Niederlage nicht mehr abwenden. Topscorer der Gastgeber war Joshua Korn, der 13 Punkte beisteuerte.

In dieser Woche haben die Donauwörther spielfrei. Die verletzten und angeschlagenen Spieler können sich somit vollständig erholen, sodass das Team am Sonntag, 3. November, den TV Memmingen frisch gestärkt zur ersten Bezirkspokalrunde in heimischer Halle empfangen kann. (AZ)