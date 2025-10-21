BFV-Sozialstiftung finanziert Typisierungsaktion für Ralf Vogel

Die Fußballfamilie im Freistaat steht zusammen und will helfen: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) ruft zur Teilnahme an der Typisierungsaktion für seinen langjährigen Junioren-Spielleiter und Schiedsrichter Ralf Vogel aus dem Fußball-Kreis Donau auf, der an Leukämie erkrankt ist. Und die BFV-Sozialstiftung übernimmt die Kosten in Höhe von 50 Euro je Registrierung, die am Samstag, 25. Oktober, von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle Wemding stattfindet.

Der 50 Jahre alte Familienvater ist im August 2025 an Leukämie erkrankt und benötigt dringend eine passende Stammzellspende. „Es ist beeindruckend, wie sich Familie und Freunde einsetzen, um die Registrierungsaktion in Wemding publik zu machen. Wir als BFV wollen unseren Teil dazu beitragen, dass wir für Ralf eine Spenderin oder einen Spender finden“, sagt BFV-Präsident Christoph Kern: „Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu gewinnen, die sich am 25. Oktober in Wemding typisieren lassen. Deshalb geht unser ausdrücklicher Dank an die Verantwortlichen unserer BFV-Sozialstiftung, die kurzerhand entschieden haben, für die Kosten der Typisierung aufzukommen. Ausgerechnet Ralf war es, der vor drei Jahren selbst auf dem Sportgelände des TSV Mönchsdeggingen eine solche Aktion mit unterstützt hatte – damals wusste er nicht, dass er selbst einmal diese Hilfe dringend benötigen würde. Jetzt steht der Fußball für ihn zusammen.“

Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren kann sich typisieren lassen

Die Erstregistrierung der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) kostet 50 Euro und wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registrieren. 17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag automatisch in der DKMS-Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern berücksichtigt. Weitere Infos und Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es unter www.dkms.de/faq. (AZ)