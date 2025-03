So wurde aus Freunden und Schulkameraden die Mannschaft des Jahres

Viele Fußballmannschaften träumen davon, nur wenigen gelingt es: eine Spielzeit lang ungeschlagen zu bleiben. Der C-Jugend der SG Donau-Lech, bestehend aus jungen Kickern des FC Marxheim/Gansheim und der SG Feldheim/Genderkingen, ist dieses Kunststück in der abgelaufenen Saison gelungen. Mittlerweile spielen die Fußballer in der zweithöchsten Fußball-Jugendliga, der Bezirksoberliga Schwaben. Mitten in der Saison dürfen sie sich dort über einen weiteren Pokal freuen: Sie sind von den Leserinnen und Lesern der Donauwörther Zeitung mit 52 Prozent der Stimmen zur Mannschaft des Jahres 2024 gewählt worden.

