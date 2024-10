Standpauke führt zum Erfolg: Baskets drehen das Spiel gegen Diedorf

Nach einem holprigen Beginn haben die VSC Baskets Donauwörth in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison gegen den TSV Diedorf die Oberhand behalten und am Ende einen verdienten 87:69-Erfolg feiern können. Damit sicherten sie sich den zweiten Sieg in Folge und bleiben weiterhin in der Bezirksoberliga auf Kurs.

Die Bären taten sich zu Beginn des Spiels schwer, sich gegen die Spielweise der Gastgeber durchzusetzen. In der Offensive agierten sie oft ungeordnet und spielten ihre Angriffe nicht konsequent zu Ende. So blieb das Spiel bis zur Mitte des zweiten Viertels eng, wobei die Diedorfer sogar zeitweise mit fünf Punkten in Führung lagen. In einer Auszeit äußerte Johannes Gölkel seine Unzufriedenheit über die bisherige Leistung. Diese Ansprache fand Gehör. Eine an die Linie der Schiedsrichter angepasste Verteidigung führte zu einem wichtigen Lauf vor der Halbzeit. Ein Steal von Leon Merkle, welcher zu einem Buzzer Beater führte, schickte die Mannschaften mit einem Spielstand von 34:44 zugunsten der Gäste in die Kabinen.

VSC Baskets Donauwörth tanken vor dem nächsten Heimspiel Selbstvertrauen

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel sehr zäh. Die Schiedsrichter wurden zunehmend kleinlicher, was den Spielfluss durch zahlreiche Unterbrechungen stark beeinträchtige. Spielertrainer Johannes Gölkel und Topscorer Joshua ließen sich davon nicht beeinflussen und steuerten gemeinsam 19 Punkte in der zweiten Spielhälfte bei. Richtig absetzen konnten sich die Bären jedoch nicht. Somit ging es mit einem Spielstand von 50:64 in das letzte Viertel. Unbeeindruckt von der Unruhe auf dem Spielfeld brachten die Donauwörther Basketballer das Spiel zu Ende. Spätestens nach einem erfolgreichen Dreipunktewurf von Niklas Scheuerer, bei dem er zusätzlich noch gefoult wurde, war der Ausgang des Spiels besiegelt.

Mit diesem Erfolg im Rücken gehen die Bären nun selbstbewusst in ihr nächstes Spiel. Am Samstag steht ein Heimspiel gegen die Green Devils aus Schrobenhausen an, ein alter Bekannter aus den letzten Saisons in der Bayernliga. Sprungball ist um 19.30 Uhr in der Halle im Stauferpark. (AZ)