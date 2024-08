Enges Rennen um die Podestplätze in der Segelflug-Bundesliga

Noch liegen die Piloten der Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim auf Rang zwei der Bundesliga-Tabelle, doch die Verfolger aus Bad Wörishofen verkürzten am vergangenen Wochenende auf zwei Punkte. Zur Einordnung: Pro Bundesliga-Durchgang können maximal 20 Punkte geholt werden, bei mittlerweile 15 von 19 Runden ist der Vorsprung also eher homöopathisch. Somit waren die jüngsten Flüge der SFG-Piloten wichtig für den Verein.

Siebter Rundenplatz für die SFG Donauwörth-Monheim

Schnellster Pilot des Wochenendes war Wolfgang Köckeis mit Copilot Werner Hörr. Das Team legte am Samstag 309 Kilometer ohne Motorkraft entlang der Schwäbischen Alb zurück und war durchschnittlich 102,9 Stundenkilometer schnell. John Bartels war am Sonntag in Richtung Bayerwald unterwegs. 490 Kilometer weit glitt er mit seinem Segelflugzeug unter der Ausnutzung thermischer Aufwinde und war dabei letztlich 98,3 Stundenkilometer schnell. Ebenfalls am Sonntag startete Stephan Bosch vom Stillberghof. Über rund 400 Kilometer Flugstrecke (ebenfalls Richtung des Bayrischen Waldes) erzielte er eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 94,5 Stundenkilometern.

Daraus ergab sich für die SFG der siebte Rundenplatz. In der Gesamtwertung bleibt es spannend. Rein theoretisch könnte Donauwörth sogar noch die Tabellenspitze erklimmen – dafür müsste es aber die kommenden vier Wochenenden in Süddeutschland bestes Flugwetter und in Niedersachsen Regen geben. Das wünschen die SFG-Piloten ihrer Konkurrenz dann aber doch nicht.

Die Tabelle nach 15 von 19 Runden:

1. LSV Rinteln (NI) 239 Punkte

2. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 169

3. SFV Bad Wörishofen (BY) 167

4. LSV Burgdorf (NI) 163

5. FSC Odenwald/Walldürn (BW) 150

6. SFZ Königsdorf (BY) 149

7. FLC Schwandorf (BY) 152

8. LSV Schwarzwald (BW) 116

9. SFG Ottengrüner Heide (BY) 116

10. SFG Giulini/Ludwigshafen (RP) 112