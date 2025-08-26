Donauwörther Piloten beenden Bundesliga-Saison auf sechstem Platz

Mit einem Rundensieg beendet die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim die Segelflug-Bundesliga-Saison 2025. Der Erfolg vom vergangenen Wochenende hebt den Club auch in der Tabelle noch einen Platz nach oben.

„Der vergangene Bundesliga-Saison war alles andere als einfach für uns. Wir hatten einen schwachen Start und konnten drei Runden wetterbedingt gar nicht fliegen“, resümiert SFG-Vorstand Michael Gesell die abgeschlossene Saison. „Umso mehr freue ich mich, dass wir erneut unser Ziel verwirklicht haben, unter den besten zehn deutschen Segelflug-Vereinen zu landen“.

SFG Donauwörth-Monheim holt nach schwachem Saisonstart auf

Schon früh im Saisonverlauf war klar, dass der Deutsche Meister von 2008 wohl nicht an der Spitze der diesjährigen Tabelle landen würde – zu schwach waren die ersten vier Runden. Erst mit Runde fünf schafften es die Piloten vom Flugplatz Stillberghof, ans untere Ende der Top Ten; wirklich weiter aufwärts ging es erst in den vergangenen vier Wochen. Durch ihren finalen Rundensieg, den einzigen in diesem Jahr, demonstriert die SFG jedoch, dass sie immer noch bundesweit zu den Spitzenvereinen zählt.

Den schnellsten Flug der 19. Runde absolvierte Michael Gesell mit Bruder Andreas auf dem Copilotensitz: 515 Kilometer legte das Team nur mit Sonnenenergie zurück und war dabei durchschnittlich 129,4 Stundenkilometer schnell. Wolfgang Köckeis und Copilot Joachim Freitag schafften 636 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 122,2 Kilometern pro Stunde; Stephan Bosch war über eine ähnliche Distanz 119,9 Stundenkilometer schnell. Mit 20 Rundenpunkten gelang den Donauwörthern der Sprung auf den sechsten Tabellenplatz als drittbester bayrischer Verein.

Donauwörther Piloten auf Rang acht der Segelflug-Weltliga

Es siegten mit deutlichem Vorsprung die Luftsportler des FSC Odenwald Walldürn vor dem mehrfachen deutschen Meister aus dem niedersächsischen Rinteln und den Fliegern des LSV Schwarzwald. Gemäß Reglement werden in der Segelflug-Bundesliga je Runde jeweils die Flüge der drei schnellsten Piloten eines Vereins in der Wertung gezählt und addiert. In Summe „sammelten“ die SFG-Piloten in dieser Saison eine Gesamt-Durchschnittsgeschwindigkeit von 4391 Stundenkilometern; bei 43 Ligaflügen erzielten die Luftsportler pro Flug somit einen Schnitt von durchschnittlich 102 Stundenkilometern, und das alles ohne einen Tropfen Kraftstoff. Die Piloten waren in diesem Jahr rund acht Stundenkilometer schneller als im Vorjahr.

18 Piloten der SFG schafften es in der Bundesliga-Saison in die Wertung; die meisten Bundesliga-Flüge der Saison steuerte Wolfgang Köckeis mit neun und David Bauder mit sechs Flügen bei, gefolgt von Stephan Bosch mit fünf Meldungen. Den schnellsten Liga-Flug des Vereins schaffte Bosch in Runde 13 mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 134,7 Stundenkilometern. Die beste Rundenplatzierung gelang den Luftsportlern vom Stillberghof im zwölften Durchgang mit Platz zwei.

Zeitgleich mit der Bundesliga endete auch die Segelflug-Weltliga, in der sich mehr als 1000 Segelflugvereine aller Kontinente vergleichen. Hier liegt Donauwörth auf Rang acht.

Titelverteidiger Stefan Langer holt den ersten Sieg

Doch auch nach Abschluss der Bundesliga-Saison bleibt es für zwei SFG-Piloten spannend: David Bauder und Stefan Langer starten seit dem vergangenen Wochenende beim Finale des Sailplane-Grand-Prix und kämpfen mit 18 anderen Piloten um den WM-Titel. Den muss Stefan Langer nämlich verteidigen.

Der „Sailplane Grand Prix“ ist eine besondere Wettbewerbsform bei den Segelfliegern. Während es bei regulären Wettbewerben wie zum Beispiel Landesmeisterschaften darum geht, eine vorgegebene Strecke zu schaffen und die Piloten dabei meist auf sich allein gestellt sind, geht es beim Grand Prix einzig um Geschwindigkeit. Die Luftsportler gehen ähnlich wie bei einer Segelregatta gleichzeitig auf einen Rundkurs – wer als Erster die Ziellinie überfliegt, hat gewonnen. Das ganz Jahr über findet eine Reihe von Grand-Prix-Veranstaltungen in der ganzen Welt statt, die besten Piloten qualifizieren sich für das Finale.

David Bauder (links) und Stefan Langer kämpfen im südfranzösischen St. Auban um den WM-Titel beim Segelflug-Grand-Prix. Foto: Nina Bauder

Am ersten Wertungstag im südfranzösischen St. Auban machte Langer seinem Namen als Titelverteidiger alle Ehre und holte als schnellster Pilot den Sieg. David Bauder wurde Sechster. Nicht ganz so gut lief es für die beiden am zweiten Wettkampftag, hier wurde Bauder 14er, Langer reihte sich direkt dahinter ein, beide kamen damit nicht in die Punkteränge. Am kommenden Samstag endet der Wettkampf. Täglich können die Wertungsflüge live im Internet ab etwa 14 Uhr verfolgt werden: ttps://sgp.aero/live/12th-fai-sgp-world-final-2025

Die Bundesliga-Abschluss-Tabelle 2025:

1. FSC Odenwald Walldürn (BW) 284 Punkte

2. LSV Rinteln (NI) 241

3. LSV Schwarzwald (BW) 221

4. SFV Bad Wörishofen (BY) 188

5. SFZ Königsdorf (BY) 181

6. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 174

7. FSV Laichingen (BW) 161

8. LSR Aalen (BW) 160

9. LSG Hersbruck (BW) 157

10. AC Lichtenfels (BY) 154