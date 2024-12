VSC-Basketballer bauen die Siegesserie aus

Mit einem überzeugenden 65:50-Sieg über den TV Memmingen sichern sich die Basketballer des VSC Donauwörth nach dem siebten Spieltag in der Bezirksoberliga den dritten Tabellenplatz. Schlüssel dafür war wie in den vergangenen Spielen auch die stabile Defensive der Donauwörther Mannschaft.

Beide Mannschaften starteten offensiv etwas verhalten ins Spiel. Memmingen tat sich schwer, Lösungen gegen die kompakt stehende Zonenverteidigung der Bären zu finden. Donauwörth nutzte diese Chance und brachte sich durch Ballgewinne in den offensiven Rhythmus. Vor allem durch das Tempo von Cono Cirone und Leon Merkle konnten so einige Schnellangriffe erfolgreich ausgespielt werden. Dadurch stand zur Halbzeit eine verdiente 30:21-Führung auf der Anzeigetafel.

VSC Baskets Donauwörth: Umstellung der Verteidigung zeigt Wirkung

Der TV Memmingen kam anschließend deutlich konzentrierter aus der Kabine. Durch drei erfolgreiche Dreipunkte-Würfe kamen die Gastgeber zwischenzeitlich auf 37:34 wieder an die Bären aus Donauwörth heran. Trainer Holger Grabow reagierte sofort und stellte auf eine Mann-zu-Mann-Verteidigung um, um so den Lauf der Memminger zu stoppen. Dies zeigte sofort Wirkung. Memmingen machte nach der Umstellung keinen einzigen Punkt mehr im dritten Viertel, wodurch die Donauwörther mit einem Zwölf-Punkte Vorsprung den letzten Spielabschnitt begannen. Im letzten Viertel kontrollierte Donauwörth das Spielgeschehen souverän und ließ Memmingen keine Chance, noch einmal heranzukommen. Vor allem Johannes Gölkel, welcher acht Punkte im letzten Viertel erzielte, spielte eine entscheidende Rolle in der Schlussphase. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Leon Merkle, welcher mit vier erfolgreichen Drei-Punkte-Würfen auf 18 Punkte kam und somit Topscorer der Partie wurde.

Am Samstag wartet die nächste Herausforderung auf die Donauwörther Basketballer. Mit dem TV 1847 Augsburg II ist ein direkter Konkurrent der Donauwörther im Stauferpark zu Gast. Die Augsburger sind aktuell punktgleich mit den Bären und stehen auf dem vierten Tabellenplatz. Sprungball für die Partie ist 19.30 Uhr. (AZ)