Baskets nehmen den Kampf an und werden belohnt

Weiterer Erfolg in der Bezirksoberliga für die Bären: In einem körperlich harten Spiel gegen den TSV Gersthofen konnten sich die VSC Baskets Donauwörth mit 66:44 klar durchsetzen.

Schon vorab wusste das Team des VSC, dass die Gäste sehr körperlich auftreten würden und stellte deshalb eine Zonenverteidigung auf. Diese funktionierte auch sehr gut, und Gersthofen hatte zumeist schwere Würfe. Offensiv konnte der Gastgeber ebenfalls durch gut durchgespielte Angriffe überzeugen und setzte sich schnell auf 14:4 ab. Gegen Ende des Viertels konnte Gersthofen seine Wurfquote verbessern und auf 17:11 verkürzen. Ein ganz anderes Bild zeigte sich im zweiten Viertel: Gersthofen traf den Dreier gegen die Donauwörther Zone deutlich verbessert und somit entwickelte sich ein schnelles Offensiv-Spiel von beiden Seiten. Die Bären mussten deshalb die Führung zur Halbzeitpause abgeben (31:34).

Traineransprache zeigt bei den VSC Baskets Donauwörth Wirkung

Trainer Holger Grabow versuchte sein Team wieder auf die richtige Spur zu bringen: „Männer, wenn wir dem Kampf gegen dieses Team nicht annehmen, werden wir heute verlieren, obwohl wir die deutlich bessere Mannschaft sind.“ Dies zeigte bei den Bären deutliche Wirkung. Zum Seitenwechsel legten sie einen 10:0-Lauf auf und generell ließen sie im dritten Viertel nur vier Gersthofner Punkte zu. Die Bären zeigten ihre körperliche Präsenz und hielten stark dagegen. Der VSC haderte mit dem Schiedsrichter, da teilweise unsportliches Verhalten nicht geahndet wurde. In den letzten Abschnitt ging es mit einer 47:38-Führung. Mit einem 11:0-Lauf begannen die Donauwörther das letzte Viertel stark. Eine kurze Schwächephase folgte, in der die Gäste sechs Punkt erzielten. Am Ende gewannen die Bären aber deutlich und verdient mit 66:44.

Center Konstantin Krippner nach dem Spiel: „Ich bin stolz auf mein Team, da wir diesen körperlichen Kampf angenommen haben. Durch dieses gute Dagegenhalten konnten wir unsere Qualität auf das Feld bringen und unseren vierten Sieg einfahren“. Am Samstag, 30. November, spielen die Bären auswärts in Memmingen. (AZ)