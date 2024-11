Monheimer Turntalente triumphieren bei Bayerischen Meisterschaften

Insgesamt sechs junge Turnerinnen des TSV Monheim nahmen bei den diesjährigen Landesmeisterschaften in Illertissen teil. Im ersten Durchgang traten Franziska Bauch, Felina Heckel, Leni Radler und Lena Weißensee als Mannschaft in der Altersklasse 7 an.

Sie alle gaben ihr Bestes, um möglichst weit vorne zu landen, was bei einem sehr starken und großen Teilnehmerinnenfeld von elf Mannschaften keine leichte Aufgabe war. Doch die vier Mädels überzeugten mit souveränen Übungen und durften am Ende überglücklich den Titel als Bayerische Mannschaftsmeisterinnen entgegennehmen. Leni und Felina glänzten vor allem am Sprung und steuerten wichtige Punkte zum Gewinn der Goldmedaille hinzu.

Zwei Nachwuchstalente waren am Ende mit ihren Einzelleistungen unter den besten drei. Lena Weißensee erturnte sich mit einem perfekten Wettkampf den ersten Platz und an drei Geräten die Tageshöchstnote. Franziska Bauch errang mit ebenfalls souveränen Turnübungen den dritten Rang. Mit einem erneuten Mannschaftssieg unterstrich der TSV Monheim seine Klasse und vor allem seine akribische Nachwuchsarbeit.

Emma Bauch gewinnt Bronze im Einzel

Am Nachmittag durften dann die Turnerinnen der Altersklasse 9 bei den Bayerischen Einzelmeisterschaften ihr Können unter Beweis stellen. Emma Bauch und Laura Brendle wollten ebenfalls an die großartige Leistung Ihrer Turnkameradinnen anknüpfen und zeigten einen konzentrierten Wettkampf. Beide Athletinnen verloren allerdings am Barren wichtige Punkte im Vergleich zur Konkurrenz. Doch die Sulzdorferin Emma Bauch glänzte mit großartigen Balken- und Bodenübungen und durfte voller Stolz auf das Treppchen steigen, um die Bronzemedaille entgegenzunehmen. Ihre Trainingspartnerin, Laura Brendle, zeigte ebenfalls eine sehr ausdrucksvolle Übung am Boden und überzeugte am Sprung. Jedoch konnte sie am Balken ihre Trainingsleistungen nicht abrufen. Am Ende landete sie unter den besten sechs aller Bayerischen Turnerinnen in ihrer Altersklasse.

Oben stehend: Emma Bauch (Bronzemedaillengewinnerin der Bayerischen Einzelmeisterschaft), unten: Laura Brendle (6. Platz Bayerische Einzelmeisterschaft). Foto: Sabrina Dörner

Die harte Arbeit und der Trainingsfleiß der Mädchen hatten sich erneut ausbezahlt und die Freude über die guten Platzierungen war bei allen groß. Motiviert und zielstrebig werden die Nachwuchsathletinnen in der kommenden Trainingszeit an ihren Übungen feilen und sich konsequent auf die Anforderungen der nächsten Altersklasse vorbereiten. (AZ)