Monheimer Turner verteidigen den Regionalliga-Titel

Seit einigen Jahren turnt der TSV Monheim in einer Kooperation mit dem TV Fürth 1860. Nach drei gemeinsamen Jahren in der 3. Bundesliga (von 2016 – 2018) unter der Flagge des TSV, starteten die Turner mit dem TV aus Fürth gemeinsame Wettkämpfe in der Bayernliga. Diese Liga besteht aus der Landesliga II, Landesliga I, Bayernliga und Regionalliga mit jeweils sechs Mannschaften. Jedes Jahr finden insgesamt vier Durchgänge an verschiedenen Austragungsorten in Bayern statt, an denen alle Mannschaften in der jeweiligen Liga mit vier Turnern pro Gerät gegeneinander um die höchste Punktzahl kämpfen.

Für den TV Fürth 1860 meldeten auch die Monheimer Eigengewächse Jacob Schmidt, Kevin Reile und Simon Meyer ihre Übungen an. Die Athleten trainieren nach wie vor in Monheim, turnen aber an den Wettkämpfen für das Team in den blauen Trikots, da sie keine eigene Mannschaft unter TSV Monheim II anmelden konnten. Für das gesamte Team war es in diesem Jahr eine besondere Herausforderung, neben dem beruflichen und privaten Alltag, und trotz körperlichen Blessuren das Training nicht zu vernachlässigen und gute Leistungen abzuliefern.

Monheimer Turner überzeugen mit viel Kampf- und Teamgeist

Die Auswirkungen zeigten sich in den ersten beiden Liga-Durchgängen, bei denen sich die Mannschaft mit dem dritten und zweiten Platz zufriedengeben musste, da sie sich zu viele Unsauberkeiten geleistet hatte. Durch die Siege in den letzten Durchgängen und die Konstellation der anderen Mannschaften sicherten sie aber dennoch schlussendlich den Meistertitel in der Regionalliga und machten die Titelverteidigung in Wiggensbach (Allgäu) perfekt. So verwiesen die Fürther und Monheimer die Turnvereine aus Inningen, Würzburg, Rehau-Lichtenfels, Pittriching-Moorenweis und München mit viel Kampf- und Teamgeist auf die Plätze.

Für Jacob Schmidt und Kevin Reile war es ein nahezu fehlerfreies Wettkampfjahr, mit den Geräteeinsätzen von Schmidt an Boden, Pferd, Ringe und Sprung und von Reile an seinen Paradegeräten Ringe und Barren sowie dem Reck. Reile resümierte: „Es war ein gelungenes Jahr, in dem wir verdient den Titel verteidigen konnten. Auch wenn es nicht einfach war und wir mit unserem relativ hohen Altersdurchschnitt mittlerweile eine höhere Belastung haben.“

Meyer feierte nach über zwei Jahren ein gelungenes Comeback nach seiner schweren Schulterverletzung. Er konnte sein Team an allen Durchgängen am Pferd unterstützen und krönte seine Disziplin am letzten Wettkampf mit der Tagesbestleistung aller Teilnehmer an diesem Gerät. „Ich bin froh, dass ich nach dieser Zeit nochmal die Möglichkeit bekommen habe, an einem Gerät auf diesem Niveau zu turnen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei den Ärzten, Physiotherapieeinrichtungen und Trainern, die mir dabei halfen, wieder einsatzbereit zu sein“, so Meyer.

Monheimer Turner mit dem TV Fürth auf Rang zwei der Landesliga I

Zwei Ligen darunter turnten weitere Monheimer Sportler für den TV Fürth 1860 II in der Landesliga I. Mit Diego LoGuasto, Felix Rösch, Raphael Pfister, Fynn Grof, Georg Kirner und Adrian Gross erreichte die zweite Mannschaft der Mittelfranken einen respektablen zweiten Platz. Zudem sammelten die jungen Athleten wichtige Wettkampferfahrung, um in den Trainingseinheiten weiter an ihren Übungen und neuen Elementen zu arbeiten. In den vier Durchgängen schaffte es das Team zweimal auf den zweiten, sowie je einmal auf den ersten und dritten Platz, was letztendlich zum Vizetitel in der Gesamtwertung führte. Trainer Roland Grimm zeigte sich zufrieden mit seinen Jungs, äußerte für die nächste Saison allerdings den Wunsch nach mehr Einsatzbereitschaft, Konzentration und Selbstbewusstsein seiner Sportler, um noch mehr Erfolg zu haben. (AZ)

Icon Vergrößern Diego LoGuasto, Raphael Pfister und Felix Rösch (von links) vom TSV Monheim traten für den TV Fürth 1860 II in der Landesliga I an. Foto: Roland Grimm Icon Schließen Schließen Diego LoGuasto, Raphael Pfister und Felix Rösch (von links) vom TSV Monheim traten für den TV Fürth 1860 II in der Landesliga I an. Foto: Roland Grimm