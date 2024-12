Gau-Schützen glänzen bei Deutschen Meisterschaften

Bei den deutschen Meisterschaften im Sportschießen der Saison 2024 war der Schützengau Donau-Ries wieder mit 37 Schützinnen und Schützen aus 14 Gauvereinen vertreten. Die fünf ranghöchsten Platzierungen erreichten Bogenschützen der VSG Wemding. Bei den höchsten nationalen Meisterschaften 2024 traten für den Schützengau Donau-Ries 13 Pistolenschützen, zwölf Gewehrschützen, neun Bogenschützen, zwei Vorderladerschützen und ein Armbrustschütze an. Mit jeweils sieben Startern stellten dabei die VSG Wemding und Gemütlichkeit Mertingen, gefolgt von den Schützenvereinen aus Asbach-Bäumenheim (6) und Oberndorf (4), die meisten Teilnehmer.

Auch die deutschen Titelkämpfe begannen bereits im Januar 2024 und endeten erst im Oktober dieses abgelaufenen Sportjahres. Die Teilnehmer des Schützengaues Donau-Ries kämpften dabei an den Meisterschaftsorten Sindelfingen (Bogen-Halle), Hannover (Vorderlader), Celle-Wietzenbruch (Bogen 3D), Garching-Hochbrück (große DM-Gewehr-Pistole-Armbrust), Wiesbaden (Bogen im Freien), Hannover (KK-Unterhebelgewehr und Auflage KK-Gewehr, KK-Pistolen und Luftpistole), sowie in Dortmund (Luftgewehr) um Treppchenplätze und die weiteren Platzierungen.

Wemdinger Jungschützen bundesweit erfolgreich

Auch in diesem Sportjahr konnten wieder Erfolge gefeiert werden. So errang ein Sportschütze für seinen Heimatgau als Dritter den einzigen Podestplatz, des Weiteren konnten insgesamt 15 Platzierungen unter den „Top15“ belegt werden. Diesen Podestplatz sicherte sich mit 655 Ringen der Wemdinger Bogenschütze Simon Huber beim Bewerb WA720 im Freien mit dem Compoundbogen bei den Schülern A. In der gleichen Disziplin und Klasse belegte Amelie Rabenseifner aus Wemding Platz fünf mit 630 Ringen. Zweimal Platz sechs belegte eine junge Bogenschützin der VSG Wemding. Mit dem Recurvebogen in der Klasse Jugend weiblich kam Elena Heiß beim Wettbewerb WA720 im Freien auf 602 Ringe im Vorkampf und somit auf Platz zehn und verbesserte sich beim Finalwettkampf auf Platz sechs. Den zweiten sechsten Platz gewann Elena Heiß in der gleichen Klasse im Wettbewerb Bogen-Halle mit 539 Ringen.

Auf Platz sieben kam ein weiterer Wemdinger bei den Senioren mit dem Compoundbogen in der Halle. Rudi Anton Schmieder gelangen dabei 546 Ringe. Lea Meitinger von den Bogenschützen des FC Mertingen erreichte nach dem Finalwettkampf ebenfalls Platz sieben. Mit 543 Ringen nach dem Vorkampf im Wettbewerb Bogen-Halle belegt sie in der Damenklasse Platz 16 und arbeitete sich im Finale noch auf den sieben Platz vor. Auch Platz sieben belegte der Oberndorfer Paraschütze Rudolf Mayr. Im Wettbewerb Luftpistole-Standard kam er auf 310 Ringe. Platz neun gewann Roland Ermark für Asbach-Bäumenheim mit der 25-Meter-Pistole bei den Herren IV mit 550 Ringen. Elfter wurde Eric Salumae von Gemütlichkeit Mertingen im Wettbewerb Großkaliber-Sportrevolver .357 Magnum bei den Herren III mit 377 Zählern. Markus Gluch, ebenfalls Gemütlichkeit Mertingen, konnte mit der Perkussionspistole mit 134 Ringen bei den Herren III den zwölften Platz belegen. Zweimal gab es für Schützen aus dem Schützengau Donau-Ries noch Platz 14. Dies waren einmal der Riedlinger Jürgen Herde bei dem Herren III mit der Armbrust auf zehn Meter mit 376 Ringen, sowie der Asbach-Bäumenheimer Günter Raul mit dem Auflage-Luftgewehr mit 316,7 Ringen bei den Senioren III. (fmü)