Harburger Triathleten jubeln bei Deutscher Meisterschaft in Jena

Die Deutsche Meisterschaft ist das Finale des DTU-Jugendcups, einer Triathlon-Rennserie mit vier Wettbewerben in verschiedenen Formaten. Das Wettkampfwochenende in Jena (Thüringen) wurde bereits am Freitag mit einer Länderparade eröffnet. Die anschließende Eröffnungsfeier mit Ehrengästen fand im Planetarium statt. Vom TSV Harburg startete die Rekordteilnehmerzahl von sechs Athleten und Athletinnen, so viele stellte kein anderer Verein in Bayern. Drei Mädchen (Chiara Göttler, Giulia Göttler und Nina Mayer) sowie drei Jungen (Luis Rühl, Luca Schreitmüller und Joel Westphal) gingen für den TSV an den Start. In den einzelnen Rennen war somit immer jeweils ein Athlet oder eine Athletin der Harburger am Start.

Mit kleiner Verspätung gab Thomas Moeller, der Chef-Bundestrainer der Deutschen Triathlon Union, um 10.10 Uhr das Startsignal und die Jugend B männlich sprang ins Wasser. 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer laufen waren die Vorgaben in dieser Altersklasse. Als jüngerer Jahrgang ging es für Joel Westphal hauptsächlich darum, Erfahrungen zu sammeln. Nach einem anspruchsvollen Schwimmen kam er als 27. von 47 Athleten aus dem Wasser und konnte nach dem Wechsel mit drei weiteren Athleten an die erste Radgruppe heranfahren. Nach eineinhalb von zwei Radrunden war er am Ende der Führungsgruppe leider in einen Sturz verwickelt. Mit nur leichten Verletzungen konnte Westphal das Rennen auf Platz 40 beenden.

Harburger Triathleten laufen bei Deutscher Meisterschaft im Team aufs Podest

Deutlich besser lief es für Nina Mayer. Sie gehört zum älteren Jahrgang der Jugend B. Bereits bei der Aufstellung am Wasser konnte sie sich einen guten Platz sichern und während der 400 Meter, als beste bayerische Schwimmerin, als Sechste von 46 Athletinnen in die Wechselzone laufen. Beim Radfahren fuhr sie von der zweiten in die erste Radgruppe auf und kam gemeinsam mit den anderen Athletinnen der Führungsgruppe in der Wechselzone an. Nach einem soliden Lauf erreichte sie den zehnten Platz und konnte damit ihre Ergebnisse der Saison bestätigen. Mit zwei weiteren bayerischen Athletinnen schaffte es Mayer in der Mannschaftswertung auf den dritten Platz.

Luca Schreitmüller startete im teilnehmerstärksten Feld der Jugend A. Bereits im Wasser ging es über die 750 Meter mit 62 Athleten ordentlich zur Sache, was das Schwimmen erschwerte. Mit einer sehr guten Rad- und Laufleistung kämpfte er sich jedoch Platz für Platz nach vorne. Dadurch erreichte Schreitmüller am Ende Platz 28. Auch er schaffte es in die Mannschaftswertung und erzielte zusammen mit seinen beiden bayerischen Teamkollegen einen hervorragenden dritten Platz. In der Jugend A weiblich startete Giulia Göttler mit einem guten Schwimmen und kam als 13. von 39 Athletinnen aus dem Wasser. Nach dem Wechsel war sie in der zweiten Radgruppe, mit der sie durch vollen Einsatz und der zweitbesten Radzeit zum Hauptfeld aufschließen konnte. Nach einem soliden Lauf sicherte sie sich im Einzel Platz 13 und den Vize-Meistertitel in der Teamwertung.

Chiara Göttler wird in der Jugend A deutsche Vize-Meisterin

Aufgrund der geringen Anzahl an Athletinnen starteten Chiara Göttler und 17 weitere Athletinnen zusammen mit der Jugend A weiblich. Nach einer guten Schwimmleistung (siebter Platz) hielt sich Göttler bereits im vorderen Radfeld auf. Ihre Radgruppe konnte allerdings wegen der schlechten Zusammenarbeit nur schwer auf die Ausreißerin aufschließen. Direkt am Radabstieg begann die Harburgerin durch einen schnellen Wechsel mit der Aufholjagd. Nach dem Rad hatte die Führende 40 Sekunden Vorsprung. Diesen Abstand verringerte Göttler mit der schnellsten Laufzeit (18:17 Minuten) über die fünf Kilometer auf knapp zehn Sekunden und beendete das Rennen als deutsche Vize-Meisterin. In der Mannschaftswertung sicherte sie sich den deutschen Meistertitel.

Für die Junioren war Harburgs Luis Rühl für Bayern am Start. Mit einer sehr guten Schwimmleistung kam er als dritter von 44 Athleten aus dem Wasser. Auf dieser Position startete er auch auf die 20-Kilometer-Radstrecke. Nach eineinhalb Runden zu Dritt attackierte er und fuhr alleine weg. Aufgrund der schnellsten Radzeit (26:58 Minuten) der Altersklasse startete er als Erster auf die Laufstrecke. Durch einen soliden Lauf war er als Zweiter im Ziel und freut sich über den deutschen Vize-Meistertitel. Mit zwei weiteren Teamkollegen vom Stützpunkt Nürnberg holte er sich mit der Mannschaft den Meistertitel.

Bayerisches Mixed-Relay-Team holt die Deutsche Meisterschaft

Erstmals ausgetragen wurde die deutsche Meisterschaft im Mixed Relay. Bayern konnte zwei Teams melden, die nach der Platzierung vom Vortag eingeteilt wurden. Bereits im Vorfeld als Favorit geführt, starteten im Top-Team Chiara Göttler und Luis Rühl mit Kjara Reckmann und Moritz Hägel. Den Anfang machte Luis Rühl vom TSV Harburg. In 18:06,8 Minuten absolvierte er 300 Meter Schwimmen, 5,5 Kilometer Radfahren und 1,4 Kilometer Laufen und übergab an Kjara Reckmann. Die Teamkollegin vom Stützpunkt Nürnberg gab nach 20:24,4 Minuten den Start für Moritz Hägel vom Ifl Hof. Nach 18:26,1 Minuten schickte dieser Chiara Göttler vom TSV Harburg auf die Strecke. Mit extremer Nervenstärke lief Göttler nach 18:45,2 Minuten ins Ziel und sicherte mit deutlichem Vorsprung von 41 Sekunden den deutschen Meistertitel im Team Mixed Relay für Bayern. Das zweite bayerische Team erreichte Platz zwölf.

Mit zwei Einzelpokalen, fünf Mannschaftsmedaillen und zwei Medaillen in der Staffel fuhren die Harburger Athletinnen und Athleten sehr zufrieden nach Hause. Zusätzlich gab es für Luis Rühl als Zweitem und Chiara Göttler als Vierter in der DTU-Jugendcup-Gesamtwertung einen Pokal. (AZ)