TSV Bäumenheim kann endlich den ersten Saisonsieg feiern

Endlich ist der Knoten der Handballer des TSV Bäumenheim geplatzt: Eine Woche nach der unnötigen 33:29-Heimniederlage gegen die SG 1871 Augsburg konnten die Schmuttertaler ihre ersten Punkte einfahren, und das auch noch auswärts. Als Tabellenletzter mit null Punkten ist der TSV ein vermeintlich leichter Gegner, dessen Ergebnisse jedoch ein wenig über den bisherigen Saisonverlauf täuschen können. So wurden die meisten Spiele nur knapp verloren und das Team konnte häufig mit anderen Mannschaften mithalten, was jedoch keine Punkte einbrachte. Doch diesmal sollte das Spiel ein anderes Ende nehmen.

Herren, Bezirksoberliga TSV Haunstetten II – TSV Bäumenheim 28:29. Direkt zu Beginn taten sich die Schmuttertaler schwer gegen die sehr defensive und körperlich starke Abwehr von Haunstetten und erst nach sieben gespielten Minuten konnten die Bäumenheimer ihr erstes Tor der Partie bejubeln. Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe und bei einem Stand von 15:14 für Haunstetten ging es in die Pause.

Durch einen soliden Beginn in den zweiten Durchgang konnten die Gäste bereits nach vier Minuten zum 16:16 gleichziehen. Einfache Fehler und vergebene Torchancen verhinderten jedoch bereits zu diesem Zeitpunkt eine Führung. Aber auch die Hausherren konnten sich in dieser Phase der Partie nicht nennenswert auszeichnen und scheiterten immer wieder an TSV-Keeper Jennewein. Im Gleichschritt erreichte man die Crunchtime und mit 26:26 ging es in die letzten fünf Minuten der Partie. Mit ihrer aufopferungsvollen und kämpferischen Spielweise belohnten sich die Gäste mit dem Endstand zum 28:29.

TSV Bäumenheim verliert nie den Glauben an den Sieg

Trainer Dennis Michalke fasste das Spiel wie folgt zusammen: „Wir wussten, dass es heute in Haunstetten schwer wird, haben heute aber über 60 Minuten den Kampf angenommen und zu keiner Zeit den Glauben an uns verloren.“ Garant für den Sieg war Marek Husty, der alle seine Strafwürfe verwandelte und mit insgesamt 15 Toren eine sichere Bank war. Auch das gab der Mannschaft die nötige Sicherheit und Ruhe, um endlich den ersten Saisonsieg einzufahren.

TSV Bäumenheim: Yannik Jennewein und Johannes Wittgen (im Tor) – Simon Lechner (3), Mark Krebs (1), Andreas Jung (2), Uhl Jonas (1), Jan Vogler, Dominik Grob (2), Matthias Klement (2/2), Jago Heinisch (2), Luka Veljovic (1) und Marek Husty (15/8).