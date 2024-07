Jetzt drückt Fabian Triebel dem TSV Rain als Fan die Daumen

Natürlich verfolgt er noch die Geschehnisse rund um den TSV Rain, sagt Fabian Triebel. Geändert hat sich nur, dass er selbst nicht mehr auf dem Fußball-Platz steht. Am 18. Mai trug der 33-Jährige letztmals das Trikot der Tillystädter, bei der 2:1-Niederlage beim Bayernliga-Meister-Erlbach. Einige Wochen später wurde Triebel, wieder hieß der Gegner Erlbach, im ersten Heimspiel der neuen Saison verabschiedet. Seit 2010 stand er ununterbrochen für Rain im Kader. 138 Partien in der Regionalliga Bayern, 167 Auftritte in der Bayernliga. Mit Relegations- und Pokalspielen kommt Triebel beim TSV auf 316 Einsätze und 18 Tore. Nun ist für den 1,96 Meter großen Mann erst einmal Schluss.

