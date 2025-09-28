Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

„Fatih Spor Bäumenheim übernimmt Tabellenführung in der Kreisklasse Nord 2“

Fußball

Fatih Spor Bäumenheim steht jetzt an der Spitze der Kreisklasse Nord 2

Das 1:0 gegen den FC PUZ bedeutet den fünften Sieg in Folge für den Aufsteiger. Der bisherige Spitzenreiter Riedlingen verliert 2:4 beim SC Tapfheim.
    • |
    • |
    • |
    Fatih Spor Asbach-Bäumenheim konnte sich nach dem Sieg gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam über den Spitzenrang der Kreisklasse Nord 2 freuen.
    Fatih Spor Asbach-Bäumenheim konnte sich nach dem Sieg gegen den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam über den Spitzenrang der Kreisklasse Nord 2 freuen. Foto: Szilvia Izsó

    Nach der Auftaktniederlage in Riedlingen hat Neuling Fatih Spor Bäumenheim fünfmal gewonnen und nun nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen den FC PUZ folgerichtig die Tabellenführung in der Fußball-Kreisklasse Nord 2 übernommen. Dagegen musste die SpVgg Riedlingen mit dem 2:4 in Tapfheim die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und den „Platz an der Sonne“ räumen, derweil die SG Oberndorf/Eggelstetten zum vierten Mal nacheinander jubeln konnte. Niederlagen gab es am Wochenende für den TSV Harburg und die SpVgg Altisheim-Leitheim, die somit weiter im unteren Tabellendrittel verharren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden