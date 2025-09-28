Fatih Spor Bäumenheim steht jetzt an der Spitze der Kreisklasse Nord 2

Nach der Auftaktniederlage in Riedlingen hat Neuling Fatih Spor Bäumenheim fünfmal gewonnen und nun nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen den FC PUZ folgerichtig die Tabellenführung in der Fußball-Kreisklasse Nord 2 übernommen. Dagegen musste die SpVgg Riedlingen mit dem 2:4 in Tapfheim die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und den „Platz an der Sonne“ räumen, derweil die SG Oberndorf/Eggelstetten zum vierten Mal nacheinander jubeln konnte. Niederlagen gab es am Wochenende für den TSV Harburg und die SpVgg Altisheim-Leitheim, die somit weiter im unteren Tabellendrittel verharren.
Fußball
