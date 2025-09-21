Klare Heimniederlage für Altisheim-Leitheim

In der Vorwoche verlor der SC Tapfheim nach einer 4:0-Führung noch, diesmal machte es das Team besser und siegte deutlich mit diesem Resultat bei der SpVgg Altisheim-Leitheim. Nach vier Siegen in vier Spielen musste die SpVgg Riedlingen mit einem 1:2 gegen Unterthürheim die erste Saisonniederlage hinnehmen, bleibt aber trotzdem Tabellenführer. Nach einem Fehlstart gelang der SG Oberndorf/Eggelstetten mit einem 3:0 gegen Harburg der dritte Sieg in Folge. Mit einem 5:4-Erfolg bei Lutzingen/Unterliezheim gewann Aufsteiger Fatih Spor zum vierten Mal hintereinander und ist nun punktgleich mit Riedlingen.

