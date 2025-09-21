Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Kreisklasse Nord 2: So haben die Donauwörther Mannschaften am 5. Spieltag abgeschnitten

Fußball

Klare Heimniederlage für Altisheim-Leitheim

Fußball-Kreisklasse Nord 2: SC Tapfheim jubelt auswärts über 4:0-Erfolg. SpVgg Riedlingen muss erste Saisonniederlage hinnehmen – bleibt aber Tabellenführer.
Von Thomas Unflath
    • |
    • |
    • |
    Karol Treder vom SC Tapfheim (am Ball, in Schwarz) ist hier im Kampf um den Ball. In Altisheim hat sich seine Mannschaft am Samstag klar durchgesetzt.
    Karol Treder vom SC Tapfheim (am Ball, in Schwarz) ist hier im Kampf um den Ball. In Altisheim hat sich seine Mannschaft am Samstag klar durchgesetzt. Foto: Karlheinz Geiger

    In der Vorwoche verlor der SC Tapfheim nach einer 4:0-Führung noch, diesmal machte es das Team besser und siegte deutlich mit diesem Resultat bei der SpVgg Altisheim-Leitheim. Nach vier Siegen in vier Spielen musste die SpVgg Riedlingen mit einem 1:2 gegen Unterthürheim die erste Saisonniederlage hinnehmen, bleibt aber trotzdem Tabellenführer. Nach einem Fehlstart gelang der SG Oberndorf/Eggelstetten mit einem 3:0 gegen Harburg der dritte Sieg in Folge. Mit einem 5:4-Erfolg bei Lutzingen/Unterliezheim gewann Aufsteiger Fatih Spor zum vierten Mal hintereinander und ist nun punktgleich mit Riedlingen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden