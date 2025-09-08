In der A-Klasse Nord 2 schreiten der TKSV Donauwörth und der SV Wörnitzstein-Berg II weiter verlustpunktfrei voran, während Marxheim mit dem ersten Saison-Erfolg in Eggelstetten ein ganzes Stück die Tabelle nach oben kletterte. Die SG HGH musste dagegen in der A-Klasse Nord 1 die erste Niederlage einstecken, steht aber trotzdem noch auf dem zweiten Tabellenrang. Den ersten Dreier der Saison konnte die SG Holzheim/Münster II in der A-Klasse Augsburg Nord verbuchen mit dem knappen 2:1-Erfolg in Nordendorf.

(SG) Eggelstetten/Oberndorf 2 – FC Marxheim/Gansheim 0:3 (0:0). Vor 60 Zuschauern starteten die Gäste besser. Bereits in der 3. Minute gab es einen Strafstoß für Marxheim, der jedoch vergeben wurde. Auch in der Folge hatten die Gäste mehr Spielanteile, während die SG zu ungenau und im Spielaufbau oft zu umständlich agierte. Nach der Pause erhöhte Marxheim den Druck und wurde vor allem bei Ecken und Standards gefährlich. In der 55. Minute vergab die SG ihre beste Chance zur Führung, ehe Torhüter Wanninger in der 65. Minute stark im Eins-gegen-eins rettete. Zwei Minuten später fiel dennoch das 0:1 durch Niklas Haschner (67.). Für die SG vergab dann Kevin Höck (75.). In der 81. Minute verwandelte Maximilian Mayr einen Elfmeter zum 0:2, bevor Haschner nur wenige Minuten später mit einem Schuss aus 16 Metern ins lange Eck das 0:3 (84.) markierte. (sgeo)

A-Klasse Nord 2, Eintracht Tagmersheim/Rögling/Blossenau - TKSV Donauwörth 2:3 (1:2). Nach einem nervösen Beginn beider Mannschaften ging der TKSV durch einen berechtigten Foulelfmeter in Führung. Danach kam die Heimelf besser ins Spiel und Felix Gebhard verwandelte für die Heimelf wiederum einen Foulelfmeter. Im Anschluss hatte die Eintracht weitere Chancen, es waren allerdings die Gäste, die durch einen abgefälschten Schuss wieder in Führung gingen. Im zweiten Spielabschnitt ging den Gästen langsam die Kraft aus und sie wurden nur noch durch Konter gefährlich. In einer hektischen Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten, hatten die Gäste das bessere Ende für sich: Nach einem Alleingang von Metus Curkoli legte er auf Mohammed Amini ab, der zum 2:3 einschob. Danach warf die Eintracht alles nach vorne, konnte aber nicht mehr ausgleichen. (trb)

A-Klasse Nord 2, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen - SV Wörnitzstein-Berg 0:1 (0:1). Fabian Müller sorgte nach knapp einer halben Stunde für das Tor des Tages und sicherte den Wörnitzsteinern damit drei Punkte. Diese sind damit weiter ungeschlagen, während die SpVgg die zweite Niederlage eingesteckt hat. (AZ)

A-Klasse Nord 2, TSV Unterringingen - TSV Bäumenheim 4:6 (3:2). In einem torreichen Spiel drehte der TSV Bäumenheim den Rückstand zur Pause in einen Sieg. Dabei hatte André Lackner die Schmuttertaler bereits in der 6. Minute in Führung gebracht. Doch Armend Nuraj (12.) und Lukas Mittring (24.) per Elfmeter hatten für die Hausherren getroffen. Weitere Tore von Bäumenheims Tim Groschwitz (40.) und Jochen Mittring (44.) bedeuteten den 3:2-Pausenstand. Dann gaben die Gäste mächtig Gas und zogen durch Ismail Jabanou (60.) und Tim Groschwitz, der seinen Hattrick vollmachte, (66., 71.) auf 3:5 davon. Frederik Papp traf noch für Unterringingen (75.), doch Moussa Soumah (88.) stellte den alten Abstand wieder her zum 4:6-Endstand. (AZ)

Grosselfingen kommt zu knappem Auswärtserfolg in Hoppingen

A-Klasse Nord 1, SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen – SV Grosselfingen 2:3 (2:2). Die Gäste hatten die erste nennenswerte Möglichkeit, doch Torwart Pick parierte sicher. Nach einem sehenswerten Spielzug über Hirschbeck und Moll kam Heinrich Strasser aus guter Position zum Abschluss, verfehlte aber das Tor. Einen Eckball nutzte Hannes Niederhuber zur Gästeführung (28.), doch bei einer Ecke der Heimelf lenkte ein Gästespieler den Ball ins eigene Netz. In der 45. Minute köpfte Philipp Strasser zum 2:1 ein, jedoch glich Maik Steinmeyer eiskalt aus (45.+2). Im fairen, jedoch schwachen zweiten Durchgang verteilte der Schiedsrichter drei Zeitstrafen. In der entscheidenden Szene wirkte die HGH-Defensive überrascht, was Grosselfingens Mike Stegat zum 2:3 ausnutzte (66.). (hgh)

Ganz knapp war es zwischen der SG Huisheim/Großsorheim/Hoppingen (in Rot) und dem SV Grosselfingen. Letzterer setzte sich in Hoppingen mit 3:2 durch. Foto: Dieter Mack

A-Klasse Augsburg Nord, SV Nordendorf – SG Holzheim/Münster II 1:2 (0:1). Jonas Raab brachte die Gäste aus Holzheim/Münster schon nach 16 Minuten in Führung. Erst nach der Pause konnte Nordendorf durch Joshua Aydogan ausgleichen (63.). Kurz vor Schluss gelang dann Daniel Pirvu (88.) der erhoffte Treffer zum Sieg, der der Spielgemeinschaft die ersten drei Saisonzähler bescherte. (AZ)