FC Staudheim: Jetzt ist auch beim Spielertrainer der Knoten geplatzt

Einen perfekten Saisonstart hat der FC Staudheim in der A-Klasse Neuburg auf den Platz gezaubert. Mit blütenweißer Weste steht das Team des Spielertrainer-Duos René Fuchs und Marco Schütt an der Tabellenspitze, fünf Siege aus fünf Partien und ein Torverhältnis von 15:1 stehen zu Buche. Die Vorsaison hatte die Mannschaft noch auf Rang zehn beendet. Woher kommt also die plötzliche Erfolgswelle?

Stephanie Anton