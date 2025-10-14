Pflicht erfüllt: SV Wörnitzstein-Berg schlägt den Aufsteiger 2:0

Nach einem zuletzt spielfreien Wochenende durfte die erste Frauenfußball-Mannschaft des SV Wörnitzstein-Berg erneut auswärts antreten. Zu Gast beim Aufsteiger, der SG Erlingen/Biberbach II/ Osterbuch, hieß es am Ende 0:2. Damit steht derzeit der fünfte Tabellenplatz zu Buche.

Nach der deutlichen Niederlage im vergangenen Spiel wollten die SVW-Kickerinnen drei Punkte mit nach Hause nehmen. Direkt in den ersten Minuten spielten nur die Gäste aus Wörnitzstein und kreierten somit in Minute 4, 8 und 10 bereits einige gute Torchancen, konnten dabei aber nichts Zählbares auf die Anzeigetafel bringen. In der 16. Spielminute wurde Hannah Gunzner im Strafraum zu Fall gebracht, wobei die Pfeife des Unparteiischen aber stumm blieb. Die bis dato beste Möglichkeit hatte Sarah Hörmann, die in der 20. Minute an der Torhüterin scheiterte.

SV Wörnitzstein-Berg belohnt sich noch vor der Pause für die Mühen

Die einzige gefährliche Aktion der Hausherrinnen konnte in der 22. Minute durch Michelle Müller verhindert werden, die einen Schuss aus 16 Metern souverän parierte. In Minute 36 dann endlich die Erlösung, als Sarah Hörmann den Ball zu Julia Bruckmeier durchsteckte und diese überlegt ins kurze Eck abschloss. Mit der letzten Aktion in Hälfte eins erhöhten die Wörnitzsteinerinnen nochmal den Druck und belohnten sich durch Tor Nummer zwei von Julia Bruckmeier, die den Ball nach Hereingabe von Franziska Kohl im Tor unterbrachte.

Nach der Pause kamen die Hausherrinnen etwas besser ins Spiel, konnten sich aber um die defensiv gut organisierten Wörnitzsteinerinnen um Marie Klinger und Jenny Böld keine weiteren Torchancen erspielen. Somit meisterten die Gäste die Pflichtaufgabe und blicken nun auf das nächste Heimspiel am kommenden Samstag im Stauferpark gegen die bislang verlustpunktfreie SG SV Wechingen/SG Alerheim. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr. Bereits um 15 Uhr bestreiten die Zweiten Mannschaften beider Teams das Vorspiel. Zuschauer: 50. (svw)