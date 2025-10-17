Andreas Maier: „Wir haben einen unbändigen Ehrgeiz!“

Mit sieben ungeschlagenen Spielen in Folge ist der FSV Buchdorf in Topform und steht zurecht auf Platz zwei. Hätten Sie erwartet, dass ihre Mannschaft so stark aufspielt und wieder oben dabei ist?

Andreas Maier: Ehrlich gesagt wusste ich nicht, in welche Richtung es geht. Wir hatten für unsere Verhältnisse keine gute Vorbereitung und haben auch gleich das erste Saisonspiel verloren. Ich war mir nicht sicher, ob wir nach dem schweren Ende der letzten Saison so einfach wieder in die Spur zurückfinden. Heute bin ich schlauer und sehr stolz auf die Jungs.

Was macht das Team so stark und wo kann es sich dennoch weiter verbessern?

Maier: WIR HABEN EINEN UNBÄNDIGEN EHRGEIZ, WOLLEN JEDES SPIEL GEWINNEN UND GEBEN BIS ZUR LETZTEN MINUTE ALLES DAFÜR. NICHT UMSONST HABEN WIR AUCH DIESE SAISON SCHON MEHRERE SPIELE KURZ VOR ENDE FÜR UNS ENTSCHIEDEN. TROTZDEM KÖNNEN WIR UNS VERBESSERN UND DAS WOLLEN WIR AUCH: Spielerisch bringen wir unsere Trainingsinhalte leider noch nicht auf den Platz. Daran werden wir weiterarbeiten

Toptorjäger Simon Lux hat noch Entwicklungspotenzial

Der FSV stellt aktuell die beste Offensive der Liga. Simon Lux ist mit sieben Treffern Toptorjäger. Warum läuft es offensiv gerade so gut und was zeichnet Lux aktuell aus?

Maier: Simon ist natürlich ein Unterschiedsspieler. Er ist sehr zielstrebig und kaltschnäuzig vor dem Tor. Es läuft super für ihn in den letzten ein, zwei Jahren, aber er ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Klar ist aber auch, dass er von seinen Mitspielern profitiert, die ihn oft perfekt in Szene setzen. Zudem haben wir das Glück, mehrere starke Offensivspieler zu haben, die immer in der Lage sind zu treffen und ein Spiel entscheiden können. Das macht uns unberechenbar in der Offensive.

Nächster Gegner ist am 19. Oktober (15 Uhr) zuhause der TSV Hainsfarth. Was für ein Spiel erwarten Sie und was hat sich Ihr Team vorgenommen?

Maier: Hainsfarth ist sehr zweikampfstark und hat mit Nico Leister und Nico Hensolt zwei super Spieler in seinen Reihen. In der Vergangenheit waren das immer Duelle auf Augenhöhe. Wir müssen konzentriert gegen den Ball arbeiten und unser Spiel mit Ball besser gestalten als der Gegner. Wir spielen daheim, da wollen wir gewinnen und unsere makellose Heimbilanz ausbauen.

FSV Buchdorf will im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz bleiben

Mit Blick in Richtung Winterpause. Welches Ziel haben Sie sich für die kommenden Wochen gesetzt und was stimmt Sie zuversichtlich, es zu erreichen?

Maier: Aktuell schauen wir nur von Woche zu Woche. Zu Beginn der Saison wollten wir bis zur Winterpause erstmal so viel Punkte wie möglich sammeln, um uns Luft nach unten zu verschaffen. Mittlerweile wollen wir zur Winterpause weiter im Rennen um den Relegationsplatz sein. Ich glaube fest an die Jungs.