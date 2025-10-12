Alerheim bleibt auf der Siegerstraße

Spitzenreiter Alerheim bleibt auch am 8. Spieltag der Kreisliga Nord das Maß der Dinge: Gegen Kellerkind Mertingen feierte der Tabellenführer den nächsten Sieg und setzte seine beeindruckende Serie fort. Auch die ersten Verfolger Buchdorf und Monheim gaben sich zu Hause keine Blöße. Am Tabellenende warten Mauren und Lauingen hingegen weiter auf den ersten Dreier der Saison.

TSV Monheim – SV Mauren 3:0 (1:0). Das Spiel begann ausgeglichen, doch Monheim übernahm im Verlauf der ersten Halbzeit zunehmend die Kontrolle. In der 36. Minute hatte die Heimmannschaft die erste Großchance, Mauren konnte jedoch noch auf der Linie klären. Kurz darauf brachte David Dworschak Monheim in der 41. Minute in Führung. Auch nach der Pause blieb Monheim am Drücker: Nach starker Vorarbeit von Tobias Trommer traf Peter Enhuber aus rund 18 Metern sehenswert zum 2:0 (51.). Nur wenig später erhöhte Trommer selbst mit einem strammen Schuss auf 3:0 (60.). Mauren konnte der Dominanz der Gastgeber nichts mehr entgegensetzen, sodass das Spiel mit einem klaren 3:0-Heimsieg für den TSV Monheim endete. Zuschauer: 180. (tsv)

Fußball-Kreisliga Nord: Ehingen-Ortlfingen feiert ersten Saisonsieg

SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf – SV Ehingen-Ortlfingen 1:3 (0:3). Bereits in der 6. Minute bot sich der SG Ebermergen die große Chance zur Führung, doch der Ball verfehlte das Ziel nur knapp. Die Gäste machten es im Gegenzug besser: Simon Leser traf per Kopf zum 0:1 (19.). Kurz darauf sah Andreas Göttler die Rote Karte, nachdem er eine klare Torchance der Gäste vereitelt hatte. Trotz Unterzahl kam Ebermergen gefährlich vors Tor, doch Johannes Fritz scheiterte knapp. Ehingen-Ortlfingen nutzte die Überzahl eiskalt aus und erhöhte in der 35. Minute durch Marco Aust auf 0:2. Noch vor dem Halbzeitpfiff legten die Gäste das 0:3 nach (44., Bastian Stefanovic). Nach dem Seitenwechsel versuchte es die Heimelf nochmal und Michael Fritz gelang der Anschlusstreffer zum 1:3 (51.). Beide Teams hatten anschließend weitere Gelegenheiten, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Zuschauer: 120. (sge)

TSV Hainsfarth – SV Donaumünster-Erlingshofen 1:3 (0:1). Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen, während Hainsfarth nur vereinzelt über Konter gefährlich wurde. In der Anfangsphase vergab Luca Stropek eine Großchance freistehend aus kurzer Distanz. Nach rund einer halben Stunde machte es die Gästeelf besser: Nach einer Flanke von Sorg traf Niklas Pichlmayr zur 0:1-Führung. In der 37. Minute ließ Jannick Gramm die große Möglichkeit zum Ausgleich liegen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Omar Suso nach perfektem Zuspiel auf 0:2. Hainsfarth bemühte sich um den Anschluss, doch ein Lattentreffer und eine starke Gästeabwehr verhinderten ein Tor. In der 74. Minute traf Stropek nach Vorarbeit von Hertle zum 1:2. Die Entscheidung fiel in der 85. Minute: Nach energischem Körpereinsatz setzte sich Marco Ritter durch und spitzelte den Ball am Torwart vorbei zum 1:3-Endstand. Zuschauer: 100. (tsv)

Dürrwangers später Doppelpack beschert Holzkirchen den Sieg

BC Schretzheim – FC Lauingen 4:1 (3:0). In der Anfangsphase der Partie hatte der FC Lauingen mehr von der Partie, der BCS stand hinten kompakt und versuchte es immer wieder durch Konter. In der 20. Minute wurde einer dieser Konter perfekt ausgespielt, Schromm setzte Behringer in Szene und dieser machte das 1:0. Kurz darauf schoss Almuri nach einem Freistoß den Ball nur an den Pfosten, mit der zweiten Großchance für Blau-Weiß fiel das 2:0. Schromm brachte einen Freistoß gefährlich vors Tor und Schreiber drückte den Ball über die Linie. Lauingen war bemüht, wurde aber immer wieder von der BCS-Defensive gestoppt. Direkt vor der Halbzeit wurde Schromm im Sechzehner unfair gestoppt, den Foulelfmeter verwandelte Behringer zum 3:0. Nach einer Unachtsamkeit in der 67. Minute war Lukschnat durch und erzielte den 3:1-Anschlusstreffer, doch drei Minuten später traf erneut der BCS. Minnich schickte Behringer auf die Reise und der Torjäger traf ins lange Eck. Zuschauer: 300. (müda)

SSV Dillingen – SV Holzkirchen 2:4 (1:1). Gästekapitän Armin Rau hatte die Gäste bereits nach drei Minuten infolge eines abgeblockten Schusses von Patrick Michel in Führung gebracht, die SSV blieb jedoch am Ball und glich alsbald durch Spielertrainer Alexander Kinder nach Vorlage von Adonis Isufi aus (8.). So ging es in einer intensiven, kräftezehrenden Partie mit Gleichstand in die Pause. Nach Foul an Sven Wimmer verwandelte SVH-Spielercoach Philipp Buser den fälligen Foulelfmeter sicher (64.). Obwohl die Kreisstädter in Unterzahl noch einmal durch einen sehenswerten Treffer des anderen Spielertrainers Dominik Riedinger zurückkamen (82.), standen sie am Ende mit leeren Händen da: Ein „Doppelpack“ des eingewechselten Jonas Dürrwanger, den Wimmer (84.) und Leander Hubel (90.+1) in Szene gesetzt hatten, sorgte in der Schlussphase für den nicht unverdienten Auswärtssieg der Rieser. Zuschauer: 70. (chno)

Buchdorf entscheidet hitziges Duell mit einem Lucky Punch

FSV Buchdorf – FSV Reimlingen 3:2 (1:0). Die erste Chance hatten die Gäste nach einem hohen Ballgewinn, scheiterten aber am Heimkeeper. Mit dem Pausenpfiff traf Simon Lux nach langem Ball ins kurze Eck zur 1:0-Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Simon Diethei in der 52. Minute mit einem platzierten Schlenzer aus. Kurz darauf rettete ein Verteidiger nach Janiks Lupfer auf der Linie. In der 57. Minute dann die erneute Führung für Buchdorf, als ein Reimlinger den Ball nach einem Pfostenschuss unglücklich ins eigene Tor lenkte. Die Gäste drängten danach auf den Ausgleich, den Noah Diethei in der 78. Minute nach einem klasse Doppelpass erzielte. Als alles nach einem Remis aussah, flankte Burkard in der 89. Minute auf Templer, der per Kopf zum 3:2-Endstand traf. Ein umkämpftes Spiel wurde durch einen Lucky Punch entschieden. Zuschauer: 150. (fsv)

SG Alerheim – FC Mertingen 3:1 (1:1). Die erste Möglichkeit gehörte den Gastgebern: Greiner chippte den Ball auf Hertle hinter die Abwehrkette, dieser traf zwar zum vermeintlichen 1:0, stand dabei jedoch im Abseits. Kurz darauf ging überraschend der FC Mertingen in Führung: Gaugenrieder fing einen missratenen Pass von Zwölfer ab, umspielte den Heimkeeper und so kullerte der Ball zum 0:1 ins Netz (10.). Neun Minuten später wurde Sandmeyer steil geschickt und dabei von Gästetorhüter Poppe regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Robert Zwölfer souverän zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel und erspielten sich mehrere gute Chancen. In der 62. Minute wurde Veit im Strafraum zu Fall gebracht – erneut entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Dieses Mal trat Sebastian Hertle an und verwandelte ebenso sicher zur 2:1-Führung. Nach einigen sehenswerten Offensivaktionen sorgte schließlich Felix Wende in der Nachspielzeit für die Entscheidung: Veit wurde auf der rechten Seite geschickt, überlief zwei Gegenspieler, zog bis zur Grundlinie und legte quer auf Wende, der nur noch zum 3:1-Endstand einschieben musste. Zuschauer: 150. (sga)