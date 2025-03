Fusion: BC Huisheim und SG Großsorheim/Hoppingen vereinen ihre Kräfte

Den BC Huisheim und die SG Großsorheim/Hoppingen verbindet so einiges: Beide kicken mit ihren ersten Herren-Fußballmannschaften in der A-Klasse Nord, beide Teams stehen dort in der Tabelle kurz vor Beginn der Frühjahrsrunde im unteren Tabellendrittel. Und beide plagten in den vergangenen Jahren immer häufiger dieselben Nöte. Das wollen die Verantwortlichen so nicht länger hinnehmen: Die beiden Teams werden zur Saison 2025/26 eine Spielgemeinschaft bilden.

