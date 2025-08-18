Die neue A-Klasse Nord 2 verspricht spannend zu werden

Interessante Paarungen verspricht die neu zusammengesetzte Fußball-A-Klasse Nord II zu bringen. Die Verantwortlichen in den Clubs äußern sich jedenfalls vor dem Start in die Saison zufrieden. Favoriten für Meisterschaft und Aufstieg lassen sich nicht ausmachen. Das erste Spiel bestreitet am Samstag, 23. August, die Spielvereinigung Brachstadt/Oppertshofen mit dem TKSV Donauwörth (17 Uhr). Auch Eggelstetten/Oberndorf II und der SV Kaisheim müssen bereits am Samstag ran, ehe am Sonntag die anderen Teams folgen. Spielfrei haben Unterringingen und Amerdingen/Hohenaltheim, das nach Ansicht der meisten Trainer zu den spielstärksten Teams zu zählen ist.

