Fußball-A-Klasse Nord 2: So ist die Ausgangslage vor dem Saisonstart

Fußball

Die neue A-Klasse Nord 2 verspricht spannend zu werden

Fußball-Vorschau: In der neu zusammengewürfelten Liga freut man sich auf den Saisonstart. Vorab ist nur eines klar: Wer wo landen wird, ist völlig offen.
Von Helmut Bissinger
    •
    •
    •
    Reizvolle Derbys und interessante Partien gegen neue Gegner warten in der neuen A-Klasse Nord 2 nicht nur auf die Männer des FC Marxheim-Gansheim (hier in Rot-Weiß).
    Reizvolle Derbys und interessante Partien gegen neue Gegner warten in der neuen A-Klasse Nord 2 nicht nur auf die Männer des FC Marxheim-Gansheim (hier in Rot-Weiß). Foto: Karlheinz Geiger (Archivbild)

    Interessante Paarungen verspricht die neu zusammengesetzte Fußball-A-Klasse Nord II zu bringen. Die Verantwortlichen in den Clubs äußern sich jedenfalls vor dem Start in die Saison zufrieden. Favoriten für Meisterschaft und Aufstieg lassen sich nicht ausmachen. Das erste Spiel bestreitet am Samstag, 23. August, die Spielvereinigung Brachstadt/Oppertshofen mit dem TKSV Donauwörth (17 Uhr). Auch Eggelstetten/Oberndorf II und der SV Kaisheim müssen bereits am Samstag ran, ehe am Sonntag die anderen Teams folgen. Spielfrei haben Unterringingen und Amerdingen/Hohenaltheim, das nach Ansicht der meisten Trainer zu den spielstärksten Teams zu zählen ist.

