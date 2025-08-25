Der TKSV Donauwörth macht da weiter, wo er aufgehört hat

Als Aufsteiger in der A-Klasse Nord 2 hat der TKSV Donauwörth vor Saisonbeginn ambitionierte Ziele ausgegeben – und nach dem ersten Spiel ist der TKSV auch auf dem Weg, sie zu erreichen. Denn die Auswärtspartie bei der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen gewann man mit 3:1, wenn auch dank zweier später Tore. Auftaktsiege gelangen in dieser Liga außerdem Eintracht T.R.B., Eggelstetten/Oberndorf II und dem SV Wörnitzstein-Berg II, während der SV Marxheim/Gansheim in Bissingen einen Fehlstart hinlegte. In der A-Klasse Nord 1 hat die neue SG HGH einen ersten „Dreier“ eingefahren, während die Jura-Kickers II der Maihinger Zweiten unterlagen.
Fußball
