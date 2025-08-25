Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-A-Klassen im Kreis Donau: So sind die Mannschaften aus dem Raum Donauwörth gestartet.

Fußball

Der TKSV Donauwörth macht da weiter, wo er aufgehört hat

Fußball-A-Klassen: Aufsteiger besiegt Brachstadt-Oppertshofen am ersten Spieltag mit 3:1. Empfindliche Auftaktniederlage für SV Kaisheim in Oberndorf.
    • |
    • |
    • |
    Brachstadts Joshua Poppele (in Weiß) hatte viel zu tun mit seinem Gegenspieler Derlan Mendes de Sousa.
    Brachstadts Joshua Poppele (in Weiß) hatte viel zu tun mit seinem Gegenspieler Derlan Mendes de Sousa. Foto: Karlheinz Geiger

    Als Aufsteiger in der A-Klasse Nord 2 hat der TKSV Donauwörth vor Saisonbeginn ambitionierte Ziele ausgegeben – und nach dem ersten Spiel ist der TKSV auch auf dem Weg, sie zu erreichen. Denn die Auswärtspartie bei der SpVgg Brachstadt-Oppertshofen gewann man mit 3:1, wenn auch dank zweier später Tore. Auftaktsiege gelangen in dieser Liga außerdem Eintracht T.R.B., Eggelstetten/Oberndorf II und dem SV Wörnitzstein-Berg II, während der SV Marxheim/Gansheim in Bissingen einen Fehlstart hinlegte. In der A-Klasse Nord 1 hat die neue SG HGH einen ersten „Dreier“ eingefahren, während die Jura-Kickers II der Maihinger Zweiten unterlagen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden