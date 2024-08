In Nördlingen ist der TSV Rain nur Außenseiter

Viel Selbstvertrauen konnte der TSV Rain vor dem Derby beim TSV Nördlingen am Mittwochabend (Anpfiff 18.30 Uhr) bisher nicht sammeln. In vier Spielen gab es vier Niederlagen. Mit einem Torverhältnis von 2:7 steht die Mannschaft von Trainer Sven Zurawka auf dem drittletzten Tabellenplatz. Panik kommt deshalb aber nicht auf, versichert der sportliche Leiter Jürgen Meissner: „Noch verspüre ich keinen Druck. Und in dem Spiel gegen Nördlingen gleich zweimal nicht. Weil sie für mich ganz klar der Favorit sind.“

