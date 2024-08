TSV Rain erkämpft sich den ersten Sieg mit großer Leidenschaft

Der TSV Rain hat am Samstagnachmittag den lang ersehnten ersten Sieg der Saison eingefahren und damit auch die ersten Zähler in der Bayernliga geholt. Gegen Favorit SV Schalding-Heining setzte sich die Mannschaft am Ende knapp mit 1:0 (1:0) durch. Dabei überzeugten die Tillystädter durch eine kämpferische Leistung, die es den feldüberlegenen Gästen schwer machte. Für Rain ist es zudem das erste Spiel ohne Gegentor in dieser Spielzeit.

Fabian Kapfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayernliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis