In einem intensiven und ereignisreichen Bayernligaspiel haben sich der TSV Rain und der TSV Kottern mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Rainer Gastgeber leichte Vorteile verzeichneten, entwickelte sich die Partie in der zweiten Hälfte zu einem packenden Schlagabtausch mit hohem Unterhaltungswert.

