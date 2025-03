Rain belohnt sich nicht für seinen starken Auftritt

Der TSV Rain hat am Samstag fast über die gesamte Spielzeit hinweg das Bayernligaduell gegen Türkspor Augsburg dominiert und sich eine Vielzahl hochkarätiger Chancen erspielt, muss sich am Ende jedoch mit einem aus Rainer Sicht enttäuschenden 1:1-Unentschieden begnügen.

Trainer Sven Zurawka war gezwungen, seine Startformation im Vergleich zum 2:0-Auswärtserfolg bei der SpVgg Unterhaching II auf zwei Positionen zu verändern. Leo Haas (Muskelverletzung) und Marcello Ljubicic (Knieprobleme) fielen aus, sodass Benito Alisanovic und Etienne Perfetto von Beginn an aufliefen.

Fußball-Bayernliga: TSV Rain startet furios ins Duell mit Türkspor Augsburg

Das Spiel begann furios: Bereits nach 45 Sekunden brachte Nils Nocke die Hausherren in Führung. Nach einem Durcheinander in der Augsburger Defensive nutzte der Rainer Angreifer die Unordnung, legte sich den Ball zurecht und erzielte aus zentraler Position mit einem präzisen Schuss aus 16 Metern die 1:0-Führung. Beflügelt durch den frühen Treffer übernahmen die Gastgeber in der Anfangsviertelstunde klar das Kommando, während Türkspor Augsburg große Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Sami Achir hatte in der 18. Minute die nächste große Gelegenheit, scheiterte jedoch am starken Gäste-Keeper Michael Loroff. Nur drei Minuten später bot sich ihm eine weitere Chance, doch sein Schuss aus der Distanz verfehlte das Tor knapp.

Der TSV Rain ließ weitere hochkarätige Chancen liegen: In der 32. Minute lief Etienne Perfetto allein auf den Torhüter zu, umspielte ihn, doch Loroff reagierte mit einem sensationellen Reflex und verhinderte den zweiten Treffer der Hausherren. Die fahrlässige Chancenverwertung sollte sich rächen: In der 35. Minute gelang den Gästen aus dem Nichts der Ausgleich. Nach einer Ecke kam Mert Akkurt im Fünfmeterraum frei zum Kopfball und markierte das überraschende 1:1. Die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren und drängten weiter auf die erneute Führung. Sami Achir setzte mehrfach zu gefährlichen Vorstößen auf der Außenbahn an, scheiterte jedoch entweder am eigenen Timing oder am Außennetz. Mit einem aus Gästesicht schmeichelhaften Remis ging es in die Halbzeitpause.

Ansturm der Rainer in der zweiten Hälfte führt nicht zum Torerfolg

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen: Der TSV Rain blieb die tonangebende Mannschaft. In der 51. Minute hatte Fabian Ott die nächste Großchance, doch sein Abschluss aus kurzer Distanz wurde von Loroff mit einer Glanzparade an die Querlatte gelenkt. Der Abpraller landete vor den Füßen von Sami Achir, dessen unkontrollierter Abschluss direkt in den Armen des Torhüters endete. Die Gäste setzten in der 54. Minute ein seltenes Offensivzeichen, als Simon Gartmann mit einem gefährlichen Schuss beinahe das Rainer Tor traf. Dies blieb jedoch eine Ausnahme, denn in der Folge übernahm der TSV Rain wieder die Spielkontrolle.

Siegfried Kübler scheiterte in der 70. Minute an Loroff, nur eine Minute später segelte sein Schuss um Haaresbreite am Kreuzeck vorbei. Die Gastgeber agierten weiterhin mit enormem Offensivdruck, doch wie schon so oft in dieser Saison blieb ihnen das Spielglück verwehrt. In der 80. Minute vergab Nils Nocke die letzte große Chance des Spiels, als er eine Flanke aus kurzer Distanz neben den Pfosten köpfte. Trotz Überlegenheit gelang dem TSV Rain kein weiterer Treffer und es blieb beim 1:1-Unentschieden. Mit diesem erneuten Remis bleibt der TSV Rain hinter den eigenen Erwartungen zurück. Die Mannschaft zeigte eine spielerisch gute Leistung, belohnte sich aber nicht für ihren hohen Aufwand. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nun bereits neun Punkte – eine Herausforderung, der sich die Mannschaft in den kommenden Spielen stellen muss.

TSV Rain: Eutinger, Schuster, Alisanovic, Pollio, Stubhan, Maxhuni, Perfetto (65. Kübler), Müller, Ott (75. Parish), Nocke, Achir - Trainer: Sven Zurawka

Türkspor Augsburg: Loroff, Aydin, Demir, Redier, Peulić, Cakin (83. Özuzun), Krachtus (63. Ibrahim), Willadt, Akkurt, Gartmann, Fidan (73. Anyaonu) - Trainer: Ajet Abazi

Schiedsrichter Lothar Ostheimer (Sulzberg) Zuschauer 130