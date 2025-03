Beim TSV Rain glaubt man weiter an den Klassenerhalt

Der TSV Rain kann noch Fußballspiele in der Bayernliga gewinnen. Der immens wichtige Auswärtssieg bei der SpVgg Unterhaching II brachte in der vergangenen Woche nicht nur diese Erkenntnis, sondern hielt auch die Hoffnung auf einen möglichen Klassenerhalt am Leben. „Wir haben seit August nicht mehr gewonnen, daher war das für die Moral sehr wichtig. Es wäre vermutlich schon vorbei gewesen, wenn wir das nicht gewonnen hätten“, sagt Trainer Sven Zurawka mit Blick auf die Restchancen, die seine Mannschaft auf die Abstiegsrelegation hat. Fest steht aber auch: Gegen Türkspor Augsburg muss am Samstag (14 Uhr) der nächste Dreier vor heimischer Kulisse eingefahren werden.

