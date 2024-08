TSV Rain findet mit zweitem Sieg in Folge zurück in die Spur

Mit drei Punkten im Gepäck sind die Blumenstädter am Freitag aus dem Allgäu zurückgekehrt. Nach einer fast ereignislosen ersten Halbzeit nahm das Spiel beim 1. FC Sonthofen im zweiten Durchgang deutlich an Fahrt auf. In der umkämpften Schlussphase war der TSV Rain die effizientere Mannschaft und gewann verdient mit 2:1 (0:0).

Rain-Trainer Sven Zurawka veränderte seine Startformation im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen den FC Schalding-Heining auf zwei Positionen: Für den abgewanderten Florian Rauh stand erstmals Alen Mustedanagic zwischen den Pfosten. Achir Samir begann für Fabian Ott, der auf der Bank Platz nahm.

Rains neuer Torwart Mustedanagic zeigt Glanzparade gegen Sonthofen

Die ersten 15 Minuten nach Anpfiff von Schiedsrichter Johannes Roth gehörten den Gästen aus Rain, die zwar mehr Spielanteile hatten, aber keine Torabschlüsse verzeichnen konnten. Nach 13 Minuten rettete der Pfosten nach einem Fernschuss von Fabian Lutz die Blumenstädter vor einem Rückstand. Sami Achir kam nach einer Hereingabe in der 22. Minute nur ein Tick zu spät und verpasste dadurch die Führung nur knapp. Für die Gäste war diese Aktion die letzte in der ersten Hälfte. In der 26. Minute parierte Rains neuer Torhüter Mustedanagic einen Distanzschuss mit einer Glanzparade. Es entwickelte sich ein Spiel, das sich oft im Mittelfeld abspielte und in dem Offensivaktionen Mangelware waren. Folgerichtig wurden die Seiten torlos gewechselt.

Im zweiten Abschnitt übernahmen die Tillystädter weitgehend die Kontrolle. In der 54. Minute spielte Gabriel Hasenbichler einen präzisen Pass zu Sami Achir, der den schwer zu bespielenden Ball über den Torhüter hinweg zum 1:0 für die Gäste aus Rain lupfte. Die Angriffe über die linke Seite durch Mark Sodji und die rechte Seite durch Bryan Stubhan sorgten immer wieder für Unruhe in der Abwehr der Gastgeber. Dennoch gelang den Allgäuern in der 65. Minute der Ausgleich: Sezer Yazir setzte sich von rechts durch und traf ins lange Eck zum 1:1-Unentschieden.

Auch nach Sonthofens Ausgleich lassen sich die Rainer nicht aus dem Konzept bringen

Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und drängten weiter auf den Sieg. Immer wieder tauchten die Offensivkräfte der Blumenstädter im gegnerischen Strafraum auf, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Schließlich war es der agile Marc Sodji, der in der 74. Minute das entscheidende Tor erzielte: Nach einem Zuspiel von Leo Haas setzte sich Sodji im Zentrum gegen drei Abwehrspieler durch und hämmerte den Ball aus kurzer Distanz zum 2:1 für den TSV Rain ins Netz. Die Allgäuer wollten unbedingt noch des Remis erzielen, aber die Rainer Abwehr ließ bis zum Schluss nichts mehr anbrennen. Im Gegenteil, die Konter der Zurawka-Mannschaft hätten beinahe noch zu einer Ergebniserhöhung geführt. Am Ende blieb es beim verdienten 2:1-Erfolg für die Rainer Mannschaft, die damit den zweiten Sieg in Folge erzielte und in der Tabelle über den Strich rutschte.

Rains Trainer Sven Zurawka analysierte den 2:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft mit folgenden Worten: „In der ersten Halbzeit war das Spiel zunächst zerfahren. Wir starteten besser in die Partie, doch im Verlauf kam Sonthofen zunehmend ins Spiel. Zur Halbzeitpause haben wir dann ein, zwei taktische Anpassungen vorgenommen und einige Positionen gewechselt. Dadurch fanden wir nach der Pause besser ins Spiel und nutzten die Umschaltsituationen effektiver. Das 1:0 war ein hervorragend herausgespieltes Tor durch einen Doppelpass von ‚Gabo‘ Hasenbichler und Sami Achir. Zwar führte Sonthofens einzige Chance in der zweiten Hälfte direkt zum 1:1-Ausgleich, doch wir ließen uns davon nicht verunsichern. Nach einem Eckball erzielte Marx Sodji die erneute Führung. Insgesamt denke ich, dass unser Sieg verdient war. In der zweiten Halbzeit waren wir klar das bessere Team, ließen abgesehen vom Gegentor keine weiteren Chancen zu und hatten selbst mehrere Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauen.“

Fußball-Bayernliga: 1. FC Sonthofen gegen TSV Rain in Zahlen

1. FC Sonthofen: Zettler, Wiedemann, Lorenz, Schmölz (62. Holzapfel), Martin, Bechter (78. Youssef), Notz, Yazir, Lutz, Hindelang, Tanev. Trainer: Andreas

TSV Rain/Lech: Alen Mustedanagic, Schuster, Alisanovic, Belousow (38. Ott), Pollio, Ljubicic, Stubhan, Haas, Hasenbichler (79. Nocke), Sodji (87. Kübler), Achir (72. Kadirolli). Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Johannes Roth (Rain) Zuschauer: 278 Tore: 0:1 Sami Achir (54.), 1:1 Sezer Yazir (65.), 1:2 Marc Sodji (73.)