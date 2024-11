Spiel oder kein Spiel, das ist die Frage für den TSV Rain

Die Chancen, dass der TSV Rain am Samstag beim FC Deisenhofen spielt, stehen 50:50, sagt Trainer Sven Zurawka. Ob das Spiel um 14 Uhr angepfiffen werden kann, hängt wesentlich vom Wetter in der Landeshauptstadt ab. Am Freitag war zumindest der ganze Platz der Deisenhofener mit Schnee bedeckt. Die Rainer, bei denen es zuletzt mit zwei Unentschieden wieder leicht bergauf ging, hoffen noch auf die Durchführung der Partie – zumal auch zwei Leistungsträger zurück im Kader sein werden.

Fabian Kapfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sven Zurawka Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis