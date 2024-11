Nach Abgang von Rains Hasenbicher: „Es ist kein böses Blut geflossen“

Die Konkurrenz ist noch nicht enteilt. Das macht dem TSV Rain am Tabellenende der Bayernliga Süd zunächst weiter Hoffnung. Auf den nächsten Relegationsplatz fehlen zwei Zähler. Zudem konnte seit langer Zeit mit dem Unentschieden in der Vorwoche gegen Kottern endlich wieder gepunktet werden. Doch ein Punkt bringt die Rainer kaum vom Fleck. Nun geht es am Freitagabend, 8. November, zum Tabellendritten FC Memmingen (Anpfiff 19 Uhr). Nicht mehr dabei sein wird Stürmer Gabriel Hasenbichler, über dessen Vertragsauflösung Sportchef Jürgen Meissner informierte.

