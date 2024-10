Unruhige Zeiten beim TSV Rain vor dem Duell mit Heimstetten

In ruhigen Fahrwassern ist der TSV Rain derzeit in der Fußball-Bayernliga nicht unterwegs. Das liegt zum einen an der sportlich angespannten Situation, die für die Rainer aktuell den vorletzten Tabellenplatz und konkrete Abstiegsgefahr bedeutet. Zum anderen gab es auch intern wieder einen Vorfall, bei dem ein Spieler letztlich gänzlich aus der Mannschaft flog. Trainer Sven Zurawka nennt vor dem nächsten Kellerduell am Samstag beim SV Heimstetten (Anpfiff 14 Uhr) zwar die Gründe, aber nicht den Namen des Spielers.

