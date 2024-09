TSV Rain enttäuscht im Kellerduell in Landsberg

Mit einer deutlichen 1:3-Niederlage beim bis dahin Tabellenletzten TSV Landsberg kehrten die Fußballer des TSV Rain am Wochenende zurück. Über weite Strecken des Spiels agierten die Blumenstädter erschreckend blass und fanden kaum ins Spiel. Lediglich eine kurze Druckphase in der zweiten Halbzeit ließ Hoffnung aufkeimen, letztlich war die Niederlage aber verdient.

In Abwesenheit von Cheftrainer Seven Zurawka, der aus privaten Gründen nicht anwesend sein konnte, standen Johannes Hanfbauer und Michael Haid (Trainer und Co-Trainer der zweiten Mannschaft) an der Seitenlinie. Sie nahmen zwei Änderungen in der Startelf vor: Bryan Stubhan und Altin Maxhuni ersetzten Jannik Schuster und Lukas Müller.

Fabian Eutinger im Rainer Tor verhindert den frühen Rückstand

Von Beginn an zeigte der TSV Landsberg im heimischen 3C-Sportpark, wer Herr im Haus ist. Die Gastgeber setzten die Rainer früh unter Druck und erspielten sich mehrere hochkarätige Chancen. Lediglich der glänzend aufgelegte Rainer Torhüter Fabian Eutinger verhinderte einen frühen Rückstand. In der 11. Minute kamen die Gäste zu ihrer einzigen nennenswerten Offensivaktion in der ersten Halbzeit durch Gabriel Hasenbichler, der aus zehn Metern Landsbergs Torhüter Stefan Musa prüfte. Nur wenige Minuten später war es Furkan Kircicek, der frei am langen Pfosten zum Abschluss kam, das Rainer Tor aber knapp verfehlte. Die Druckphase der Gastgeber hielt bis zur Halbzeitpause an, während die wenigen Entlastungsversuche der Gäste wirkungslos blieben – entweder endeten sie bereits im Mittelfeld oder der letzte Pass fand keinen Abnehmer. In der 30. Minute verhinderte Fabian Ott mit einem entscheidenden Sprint in letzter Sekunde einen Rückstand, als er den Ball vor dem schussbereiten Stürmer klärte. Drei Minuten später war es jedoch so weit: Daniele Sgodzaj setzte sich auf der linken Seite gegen die Rainer Abwehr durch und spielte eine präzise Hereingabe auf Furkan Kircicek, der nur noch zum verdienten 1:0 einschieben musste. In der Folge verflachte die Partie etwas, die Kontrolle blieb aber bei den Hausherren.

TSV Rain scheint beim 0:2 gedanklich noch in der Pause zu sein

Nur 33 Sekunden nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Alexander Schmidt zappelte der Ball erneut im Netz des TSV Rain. Wieder war es Furkan Kircicek, der am langen Pfosten aus kurzer Distanz seinen Doppelpack perfekt machte. Die Rainer schienen mental noch beim Pausentee zu sein. Weiterhin setzte sich das Bild der ersten Halbzeit nahtlos fort: Landsberg bestimmte weitgehend das Spielgeschehen und drängte den TSV Rain in die Defensive. In der 56. Minute keimte bei den Blumenstädtern noch einmal kurz Hoffnung auf, als Eugen Belousow nach einem Freistoß den in der Mitte lauernden Gabriel Hasenbichler bediente, der den Ball unhaltbar zum 1:2-Anschlusstreffer ins rechte Toreck köpfte.

Icon Vergrößern Ernüchterung beim TSV Rain - Freude beim TSV Landsberg kurz nach dem 0:2, 33 Sekunden nach Wiederanpfiff. Foto: Gerd Jung Icon Schließen Schließen Ernüchterung beim TSV Rain - Freude beim TSV Landsberg kurz nach dem 0:2, 33 Sekunden nach Wiederanpfiff. Foto: Gerd Jung

Danach begann die beste Phase für die Blumenstädter. In der 66. Minute bot sich Sami Achir die große Chance zum Ausgleich, doch aus kurzer Distanz scheiterte er am stark reagierenden Landsberger Torhüter. Nur drei Minuten später folgte die kalte Dusche: Maximilian Beerwein traf mit einem Schuss ins lange Eck zum 3:1 für Landsberg und sorgte damit für die vorzeitige Entscheidung. Fabian Eutinger bewahrte seine Mannschaft mit einer Glanzparade nach einem Schuss von John Haist vor einer noch höheren Niederlage. In der Nachspielzeit vergab Sami Achir eine weitere Chance für die Gäste, als er den Ball aus fünf Metern nicht im Tor unterbrachte. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und der TSV Rain musste sich beim Tabellenletzten verdient mit 1:3 geschlagen geben.

Rains Sportlicher Leiter: „Wir haben zurecht verloren“

Rains Sportlicher Leiter Jürgen Meissner zeigte sich nach der Niederlage selbstkritisch: „Wir haben heute ein ganz schwaches Spiel gezeigt und zurecht verloren. Wir konnten weder unser gewohntes Niveau abrufen, noch unsere taktischen Vorgaben umsetzen. Die Mannschaft hat in allen Bereichen zu wenig geboten. Jetzt gilt es, die Fehler klar zu analysieren, daraus zu lernen und im nächsten Spiel wieder eine deutliche Leistungssteigerung zu zeigen.“

Auch im kommenden Jahr wird der Totopokal ohne den TSV Rain ausgetragen. Der 13. Spieltag der Bayernliga Süd wurde als Pokalspieltag gewertet, bei dem sich die Sieger der jeweiligen Partien für den Totopokal 2025 qualifizieren. Durch die Niederlage des TSV Rain hat sich lediglich der TSV Landsberg für den Wettbewerb qualifiziert.

Icon Galerie 40 Bilder Fußball Bayernliga: Die Bilder vom Spiel des TSV Landsberg gegen den TSV 1896 Rain/Lech.

TSV Landsberg: Stefan Musa, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich (55. Fabian Kljucevic), Kilian Pittrich, Azur Velagic (73. Raul Gheghes), Benedikt Auburger, Tiziano Mulas (67. Emin Salispahic), Furkan Kircicek (78. Philipp Boyer), Daniele Sgodzaj, Alexander Bazdrigiannis (70. John Haist), Maximilian Berwein - Trainer: Alexander Schmidt

TSV Rain: Fabian Eutinger, Eugen Belousow (85. Arsim Kadirolli), Bryan Stubhan, Altin Maxhuni, Etienne Perfetto (80. Nils Nocke), Leo Haas, Fabian Ott (46. Benito Alisanovic), Jake Parish (60. Siegfried Kübler), Gabriel Hasenbichler (85. Marcello Ljubicic), Marc Sodji, Sami Achir - Trainer: Johannes Hanfbauer/Michael Haid in Vertretung von Sven Zurawka

Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau)

Tore: 1:0 Furkan Kircicek (33.), 2:0 Furkan Kircicek (46.), 2:1 Gabriel Hasenbichler (56.), 3:1 Maximilian Berwein (69.)

Zuschauer: 350