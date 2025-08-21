Doppelschlag nach der Pause bricht Wörnitzsteins Widerstand

Für das zweite Heimspiel der noch jungen Bezirksliga-Saison war am Mittwochabend im Donauwörther Stauferpark alles angerichtet: Sonniges Wetter, 260 Zuschauerinnen und Zuschauer und eine selbstbewusste Panknin-Elf, die nach zuletzt verbesserter Punkteausbeute den Schwung nutzen wollte. Doch am Ende stand eine deutliche 1:4-Niederlage gegen den BC Rinnenthal, der sich als gnadenlos effizienter Spielverderber erwies.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Hellwach in den Zweikämpfen suchte der SVW früh den Weg nach vorne. Nach einer Ecke von Maximilian Bschor kam es zum ersten Abschluss, der jedoch knapp sein Ziel verfehlte. Auch die Gäste aus Friedberg versteckten sich nicht, sodass sich eine offene Partie entwickelte. Mit zunehmender Spieldauer neutralisierten sich beide Teams aber immer mehr im Mittelfeld – viele Zweikämpfe, wenig klare Torchancen.

Fußball-Bezirksliga: BC Rinnenthal überwindet die einst so sichere SVW-Defensive

Erst kurz vor der Pause nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Ein zentral getretener Freistoß wurde von Manuel Utz per Kopf unhaltbar für SVW-Keeper Bojic ins lange Eck verlängert – das 0:1, ein Nackenschlag für die Hausherren genau zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt (44.). Und es kam noch dicker: Direkt nach Wiederanpfiff tauchte erneut Utz frei vor Bojic auf, umkurvte diesen cool und schob zum 0:2 ein (47.). Minuten später folgte der nächste Schockmoment: Ein Freistoß aus dem Halbfeld konnte nicht konsequent geklärt werden, Stegmann reagierte am schnellsten und erhöhte auf 0:3 (51.). In dieser Phase fand der SVW überhaupt nicht ins Spiel, zu viele einfache Ballverluste und fehlende Ordnung in der Defensive luden den Gegner zu weiteren Nadelstichen ein.

Nach 65 Minuten nutzten die Gäste einen Stellungsfehler im Strafraum eiskalt zum 0:4 – die Partie war damit entschieden. Doch die Hausherren bewiesen Moral: Nach einigen Anläufen belohnten sie sich zumindest mit dem Ehrentreffer. Schmidbaur setzte Zausinger mit einem feinen Steilpass in Szene, dessen Hereingabe BCR-Verteidiger Lukas Genitheim so unglücklich abfälschte, dass der Ball im eigenen Netz landete. Spätestens jetzt wachten die Donauwörther wieder auf und warfen noch einmal alles nach vorne. Mehrere Abschlüsse sorgten für Gefahr, doch am Ende fehlte die letzte Präzision, um das Ergebnis freundlicher zu gestalten.

Faire Geste des Gegners wird im Stauferpark beklatscht

Einen Höhepunkt ganz anderer Art gab es kurz vor der Pause: Beim Stand von 0:0 zeigte Schiedsrichter Ettenreich nach einem Zweikampf zwischen SVW-Torhüter Bojic und einem Rinnenthaler Angreifer auf den Punkt. Doch der Stürmer korrigierte den Unparteiischen sofort und gab zu, gar nicht getroffen worden zu sein. Ettenreich nahm die Entscheidung zurück – eine faire Geste, die von allen Zuschauern mit großem Applaus honoriert wurde. Am Ende stand ein ernüchterndes 1:4 für den SVW, der nach dem Doppelschlag direkt nach der Pause auseinanderfiel. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: B. Bojic; D. Habersatter (53. T. Erckmann), P. Dietrich (22. B. Hoser), N. Bauer, J. Schmidbaur (68. P. Hirsch), T. Zausinger, A. Omerbegovic, D. Marks (55. M. Färber), M. Panknin (68. J. Kopp), G. Morasch