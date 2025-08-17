Punktgewinn für SV Wörnitzstein in Zusmarshausen

Der TSV Zusmarshausen bleibt auch im fünften Bezirksliga Auftritt ungeschlagen und holt gegen den SV Wörnitzstein-Berg ein 1:1 (0:0). Beim ersten Auftritt von Spielertrainer Lukas Drechsler auf dem Feld tat sich seine Zusmarshausener Mannschaft anfangs aber schwer.

Zunächst waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware, Ballverluste und Foulspiele prägten die Partie. Nach etwa einer halben Stunde kam die Heimelf besser in die Partie und erspielte sich ein leichtes Übergewicht. In der 45. Minute verpasste Fabian Strehle mit der bis dato besten Chance der Partie die Führung für den TSV, womit es mit 0:0 in die Pause ging.

Fußball-Bezirksliga: Max Bschor sorgt für Wörnitzsteins Ausgleich nach Marks-Flanke

Den zweiten Durchgang gingen die Hausherren energischer an und belohnten sich in der 53. Minute mit der Führung. Nach einem schönen Spielzug war es Sebastian Rosenmüller, der Torjäger Marc Sirch mit einem Steckpass bediente. Sirch blieb cool und erzielte seinen achten Saisontreffer zum 1:0. Im Anschluss verpasste es der Aufsteiger, die Kontrolle zu behalten, wodurch sich die Gäste aus Wörnitzstein ein Übergewicht erspielten. Nach 64 Minuten gelang es den Zusmarshausern nicht, eine der vielen Flanken von Dominik Marks zu verteidigen. Maximilian Bschor stand goldrichtig und traf per Kopf zum Ausgleich.

In der restlichen Spielzeit spielte sich das Geschehen wieder mehrheitlich zwischen den Strafräumen ab, beiden Teams war das heiße Wetter anzumerken. Echte Torchancen gab es nicht mehr, und so blieb es bei der Punkteteilung. Von einem leistungsgerechten Unentschieden sprach auch TSV-Coach Drechsler nach der Partie. „Der letzte Pass hat auf beiden Seiten zu oft nicht gepasst“, resümierte der Spielertrainer. Trotzdem stimmt ihn die Partie positiv: „Nach den schwächeren Leistungen im Pokal und in Maihingen zeigt unsere Leistungskurve wieder nach oben. So können wir auch am Mittwoch in Jettingen punkten.“ (fabs)

SV Wörnitzstein-Berg: B. Bojic; D. Habersatter, P. Dietrich, N. Bauer, M. Bschor, J. Schmidbaur, D. Marks (76. M. Tänzer), M. Panknin, P. Hirsch (80. B. Hoser), G. Morasch, J. Kopp (59. T. Zausinger)