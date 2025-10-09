SVW-Trio trifft in Gersthofen auf die alten Kollegen

Gleich drei Spieler, darunter Spielertrainer Michael Panknin, sind vor der Saison von Gersthofen nach Wörnitzstein gewechselt. Am Freitagabend (19.30 Uhr) reisen sie mit ihrem neuen Club zum Alten. Beide Mannschaften erwarten ein schwieriges Spiel, beide hoffen auf Punkte.

Beide Teams sind gut drauf, beide wollen das Spiel gewinnen: Sechs Spiele ohne Niederlage hat der SV Wörnitzstein-Berg aktuell stehen. „Unsere letzten Spiele waren gut. Wir haben uns eingespielt. Das Trainerteam ist immer ruhig geblieben und das zahlt sich jetzt aus“, sagt der sportliche Leiter, Michael Schmidbaur.

Torjäger Fabian Bühler fordert Wörnitzstein-Defensive in Gersthofen besonders heraus

Ähnlich sieht es beim Gegner aus, der in der Tabelle wieder ganz vorne mit dabei ist und auf Platz zwei rangiert. Mit Admir Omerbegovic, Michael Panknin und Torhüter Belmin Bojic sind gleich drei Spieler vor der Saison von Gersthofen nach Wörnitzstein gewechselt. „Für die Jungs wird das sicher ein besonderes Spiel gegen die alten Kollegen. Aber auch für alle anderen wird das am Freitag eine knackige Nummer. Gersthofen ist auch sehr gut drauf, das wird schon eine richtig schwierige Nummer.“ Trotzdem wolle man sich dort nicht verstecken. „Wir sind gut drauf, glauben an uns und deshalb gehen wir schon auch selbstbewusst in dieses schwere Auswärtsspiel“, so Schmidbaur.

Besonders aufpassen muss die SVW-Defensive auf Fabian Bühler, der mit aktuell sieben Toren der treffsicherste Schütze der Gersthofener ist. Ein Vorteil kann es sein, dass Wörnitzsteins Spielertrainer Michael Panknin den Gegner gut kennt und seine Mannschaft entsprechend vorbereiten kann. Schmidbaur: „Klar kann es helfen, dass wir den Gegner gut kennen. Insgesamt wird es auf eine kompakte Defensive ankommen. Wir haben auch in dieser Saison wieder Probleme, unsere Torchancen konsequenter zu nutzen. In Gersthofen werden wir nicht viele Chancen bekommen, deshalb müssen wir die wenigen Chancen eiskalt nutzen.“