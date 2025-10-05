Wörnitzstein ringt Favorit Jettingen ein 0:0 ab

Freitagabend, Flutlichtspiel für den SV Wörnitzstein-Berg im Stauferpark: Zu Gast war der VfR Jettingen – einer der Mitfavoriten auf die vorderen Tabellenplätze. Das Bezirksliga-Duell versprach Spannung pur, und war auch gut anzusehen, auch wenn am Ende ein 0:0 stand.

Von Beginn an war der Matchplan beider Teams klar zu erkennen: Die Hausherren setzten auf eine kompakte Defensive, während Jettingen das Spiel mit viel Ballbesitz kontrollieren wollte. Die erste große Gelegenheit gehörte den Gästen: Christoph Wachs legte quer auf Tim Paulheim, der jedoch haarscharf verpasste. Danach fand Wörnitzstein besser ins Spiel, weil die Konter nun präziser ausgespielt wurden. Co-Trainer Omerbegovic sorgte für den ersten gefährlichen Abschluss. Nach der anschließenden Ecke kam Morasch nach einem zweiten Ball von Bschor zum Kopfball, traf jedoch nur die Latte.

Während Jettingen weiter das Spiel diktierte, blieben die Hausherren bei Standards brandgefährlich. Eine weitere Ecke von Bschor wurde zunächst abgewehrt, der folgende Distanzschuss wurde tückisch abgefälscht, doch Keeper Lucca Nagel reagierte mit einem überragenden Reflex und bewahrte seine Mannschaft vor dem Rückstand. So ging es mit einem gerechten 0:0 in die Pause.

Fußball-Bezirksliga: Wörnitzstein und Jettingen liefern sich Duell auf Augenhöhe

Im zweiten Durchgang bot sich ein ähnliches Bild: Wörnitzstein stand defensiv stabil, Jettingen hatte viel Ballbesitz und die Riesenchance zur Führung. Lukas Mayer wurde mustergültig freigespielt, schoss jedoch freistehend aus elf Metern deutlich vorbei. Trotzdem verzeichneten die Hausherren weiterhin die besseren Gelegenheiten. Erst verzog Spielertrainer Panknin aus aussichtsreicher Position knapp, kurz darauf traf Zausinger nach einem vielversprechenden Angriff die falsche Entscheidung und kam nicht zum Abschluss.

Mit der Einwechslung von Färber keimte nochmals Hoffnung bei den SVW-Anhängern auf. Nach einem Freistoß von Omerbegovic landete der Ball bei Färber, der völlig frei zum Abschluss kam – sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Jettingen drängte mit viel Ballbesitz weiter auf den Sieg, doch Wörnitzstein hielt stark dagegen und hatte kurz vor Schluss die große Chance zum „Lucky Punch“: Kopp spielte einen Traumpass in die Tiefe auf Omerbegovic, der jedoch an Torhüter Nagel scheiterte – und dabei den mitgelaufenen Färber übersah. So blieb es am Ende beim gerechten 0:0, ein Ergebnis, das den Wörnitzsteinern wohl mehr hilft als den Jettingern. Die Panknin-Elf zeigte eine geschlossene Leistung und bewies, wie sehr sie sich nach anfänglichen Startschwierigkeiten stabilisiert hat. Zuschauer: 270. (svw)

SV Wörnitzstein-Berg: B. Boljic; P. Dietrich (64. A. Musaeus, 69. M. Färber), B. Hoser, M. Bschor, J. Schmidbaur, T. Zausinger (88. J. Kopp), A. Omerbegovic, M. Panknin, P. Hisch (64. D. Marks), N. Bauer, G. Morasch